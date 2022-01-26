Соцсети могут начать штрафовать за игнорирование жалоб пользователей

В России предложили штрафовать соцсети за игнорирование жалоб пользователей на противоправный контент. Такая мера позволит улучшить модерацию на интернет-площадках, а также сделает более эффективным исполнение требований закона «Об информации», сообщают «Известия» со ссылкой на предложения научно-технического центра ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ).

Согласно документу, соцсети не должны допускать использования своих площадок для совершения уголовно наказуемых деяний, таких как, разглашение сведений, составляющих государственную тайну, распространение материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, а также для размещения прочего противоправного контента.

Также закон требует, чтобы у соцсетей были инструменты для приема и обработки сообщений пользователей о запрещенных материалах. Процедура рассмотрения таких жалоб не должна превышать тридцать суток. При разработке документа учитывался опыт регулирования соцсетей в ряде других стран — в первую очередь, Германии.

В Роскомнадзоре сообщили, что всегда поддерживают подобные инициативы. Документ будет рассмотрен и в Госдуме.

Однако представители соцсетей считают новые нормы избыточными. Во «ВКонтакте» сообщили, что и так рассматривают все жалобы без исключений в течение примерно одного часа. Материалы, которые нарушают правила сайта или законодательство, удаляются, а нарушители блокируются. В Google тоже считают, что действующей системы модерации и отработки жалоб пользователей достаточно для эффективного противодействия распространению неправомерных материалов.