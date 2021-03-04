Соцсети обяжут ежегодно отчитываться об удалении запрещенного контента

Соцсети обяжут ежегодно отчитываться об удалении контента, который запрещен в России, следует из проекта приказа, размещенного Роскомнадзором. Не позднее 1 февраля каждого года они должны будут публиковать отчеты о проделанной ими работе.

Отчеты следует размещать в виде текстового или графического файла, доступного для скачивания. В отчете должны быть указаны сведения о результатах выявления противоправной информации, данные о заблокированных страницах и их количестве.

Кроме того, на главной странице необходимо разместить электронную форму для жалоб пользователей. Также у них должна быть возможность обратиться с жалобой прямо со своей персональной страницы. В форме должны содержаться поля для указания данных заявителя и ссылки на страницу, где выявлена противоправная информация, описание этой информации и содержание обращения. Общественное обсуждение проектов продлится до 16 марта.