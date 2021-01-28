Соцсети оштрафуют за неудаление призывов к детям выйти на акции 23 января

Социальные сети будут привлечены к ответственности за вовлечение подростков в противоправную деятельность, говорится в сообщении Роскомнадзора, опубликованном в среду.

«За неисполнение требований о пресечении распространения призывов к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных митингах 23 января будут оштрафованы социальные сети Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также видеохостинг YouTube», - указано в сообщении.

Уточняется, что перечисленные платформы, несмотря на требование Генпрокуратуры РФ и уведомление Роскомнадзора, своевременно не удалили в общей сложности 170 противоправных призывов.

В ведомстве напомнили, что за нарушение владельцем сайта порядка ограничения доступа к запрещенной информации штраф может составить от 800 тыс. до 4 млн рублей. При повторном нарушении штраф может быть увеличен до одной десятой годовой выручки.

«Просим руководство интернет-платформ воздержаться от распространения призывов к участию в несанкционированных публичных мероприятиях», - добавили в Роскомнадзоре.