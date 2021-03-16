Софья Квашилава назначена директором по коммуникациям в «Газпром-медиа»

Холдинг «Газпром-медиа» назначил Софью Квашилаву руководителем дирекции по коммуникациям. Это новое подразделение, которое будет заниматься PR, маркетингом и работой с блогерами, подтвердили Sostav в пресс-службе компании.

Ранее Квашилава занимала должность директора по цифровой трансформации «Газпром-медиа». В качестве директора по коммуникациям она займется разработкой политики в области PR и маркетинга, внешними корпоративными коммуникациями, а также будет представлять интересы компании в деловой среде.

До прихода в «Газпром-медиа» Квашилава занимала пост директора по контенту Rambler Group и генерального продюсера Okko Entertainment, работала на должности директора по контенту IVI.