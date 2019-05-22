Исход из «Коммерсанта». История повторяется

История с журналистами издательского дома «Коммерсантъ», которые решили покинуть издание в знак протеста против увольнения корреспондентов Ивана Сафронова и Максима Иванова из-за статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, напомнила историю со старой «Лентой. ру».

Та история произошла в 2014 году. 12 марта, после того, как на сайте Роскомнадзора было опубликовано предупреждение изданию за интервью Ильи Азара с лидером киевского отделения «Правого сектора», глава холдинга «Рамблер» Александр Мамут снял с должности главного редактора Галину Тимченко.

Увольнение первого лица новостного издания, занимающего лидирующие позиции как в России, так и в Европе, было воспринято как акт цензуры. Вскоре на сайте «Ленты. ру» появилось открытое письмо редакции, в котором говорилось о давлении на коллектив со стороны акционеров и руководства холдинга. 13 марта многие сотрудники издания в знак солидарности написали заявления об увольнении, а к концу марта из издания ушел практически весь творческий и технический штат. Галина Тимченко написала об этом потом: «Я не хочу вспоминать, как я узнала, что на следующий день на столе у владельца лежали 40 заявлений об уходе, а через два дня — еще 20. Я не хочу отвечать на сотни сочувственных сообщений в фейсбуке и почте. Мы ничего не смогли изменить, кроме самих себя».

Сегодня, спустя пять лет после тех событий, можно говорить, что бывшие журналисты старой «Ленты. ру» не ушли в никуда, они придумали Медузу — лучший на сегодняшний день новостной сайт. Но, главное, что они тогда создали прецедент для других журналистов, которые могут оказаться в условиях невозможности выполнения своих профессиональных обязанностей.

И результат не заставил себя ждать. Своих уволенных коллег поддержали штатные и внештатные, региональные и технические сотрудники «Коммерсанта». Они написали в открытом письме, что считают увольнение корреспондентов Ивана Сафронова и Максима Иванова ничем не обоснованным, губительным для редакции, а также открытым проявлением давления на свободу слова в России.