В чем сегодня проявляется солидарность журналистов

К Международному дню солидарности журналистов
В 1958 году в Бухаресте на 4 конгрессе Международной организации журналистов был учрежден Международной день солидарности журналистов. Основанием для определения даты послужили события, связанные с казнью 8 сентября 1943 года чехословацкого журналиста, антифашиста Юлиуса Фучика.
8 сентября 2000 года стал не просто очередным профессиональным праздником. Это день, когда в Беларуси журналисты из разных стран, освещающие события, вспыхнувшие после голосования на президентских выборах 9 августа, подвергаются задержаниям, избиениям, унижениям и запрету на осуществление своей деятельности. В Минске были задержаны российские журналисты Владимир Роменский, Василий Полонский, Николай Антипов, Антон Старков, Дмитрий Лысенко, Евгений Олейник, Семен Пегов, Максим Солопов и др. А белорусские журналисты начинают уходить с государственных телеканалов и радиостанций: «Беларусь 1», СТВ, Первого канала белорусского радио и др. Известный телеведущий Андрей Макаёнок сказал «Комсомольская правда в Беларуси»: «Сложно говорить «доброе утро», если по факту оно не сильно доброе. Раньше я всегда оставался в нейтралитете, потому что был уверен: когда ситуация не очень, должен быть человек-позитив, который поддерживает всех своей улыбкой. Но сейчас понимаю, что мои улыбки из телевизора, наверное, уже не нужны. Это улыбка скорее кощунственная, в нынешней ситуации в стране она больше не воодушевляет зрителей».
В чем сегодня может проявляться солидарность журналистов? В истории журналистики много тому примеров, которые могут быть ответом на этот вопрос.
Роман Анин: В 70-е годы прошлого века в Америке после убийства одного журналиста его коллеги из 25 американских изданий приехали в город, где произошло убийство, и в течение нескольких месяцев работали, совместно расследуя те дела, которые не успел завершить покойный. Их работа оказалась успешной, став отправной точкой в журналистских расследованиях. Смысл этой истории в том, что убивать журналистов бессмысленно: если вы убьете одного журналиста, то его коллеги продолжат его работу и напишут в десять раз больше историй, чем он, если бы был жив.
Софья Самохина: Мы приняли решение уйти из «Коммерсанта», как только узнали об увольнении двух наших коллег. Это было вызвано и солидарностью, и невозможностью дальше работать в сложившихся условиях, когда любой ньюсмейкер может пожаловаться акционеру на публикацию и тот уволит автора.
Анна Качкаева: В ситуации с Иваном Голуновым журналисты внутренне очень разные почувствовали, что нельзя этого терпеть. Журналистика для чего в обществе существует? Для того чтобы задавать неудобные вопросы и разоблачать тех людей, которые занимаются неприличными делами и лгут. И в этом смысле журналистика очень важна обществу.
Тихон Дзядко: Противостоять — выражением своего отношения и, главное, своей работой и разрывом этой информационной блокады.