В чем сегодня проявляется солидарность журналистов

В чем сегодня может проявляться солидарность журналистов? В истории журналистики много тому примеров, которые могут быть ответом на этот вопрос.

Роман Анин: В 70-е годы прошлого века в Америке после убийства одного журналиста его коллеги из 25 американских изданий приехали в город, где произошло убийство, и в течение нескольких месяцев работали, совместно расследуя те дела, которые не успел завершить покойный. Их работа оказалась успешной, став отправной точкой в журналистских расследованиях. Смысл этой истории в том, что убивать журналистов бессмысленно: если вы убьете одного журналиста, то его коллеги продолжат его работу и напишут в десять раз больше историй, чем он, если бы был жив.

Софья Самохина: Мы приняли решение уйти из «Коммерсанта», как только узнали об увольнении двух наших коллег. Это было вызвано и солидарностью, и невозможностью дальше работать в сложившихся условиях, когда любой ньюсмейкер может пожаловаться акционеру на публикацию и тот уволит автора.

Анна Качкаева: В ситуации с Иваном Голуновым журналисты внутренне очень разные почувствовали, что нельзя этого терпеть. Журналистика для чего в обществе существует? Для того чтобы задавать неудобные вопросы и разоблачать тех людей, которые занимаются неприличными делами и лгут. И в этом смысле журналистика очень важна обществу.

Тихон Дзядко: Противостоять — выражением своего отношения и, главное, своей работой и разрывом этой информационной блокады.