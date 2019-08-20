Галина Арапова: «Солидарность пока не в крови у российских журналистов»

Директор Центра защиты прав СМИ — о профессиональной солидарности
Случаев проявления солидарности в ситуациях, когда на журналиста подают в суд или возбуждают против него уголовное дело, очень мало. Солидарность пока не в крови у российских журналистов, возможно, потому, что нет консолидирующей силы, организации, которая бы объединяла усилия коллег и поднимала бы их на акции солидарности. Однако некоторый опыт есть. Например, акция региональных изданий, входящих в АНРИ, когда они в знак протеста против травли их коллег из нескольких редакций, входящих в Альянс независимых региональных издателей, со стороны НТВ (в передаче «Должники Госдепа») выпускали телепрограммы в своих газетах либо без программы НТВ, либо давали рядом с логотипом телекомпании такую пометку: «Будьте осторожны! Под видом журналистских материалов на канале НТВ вы можете получить искаженную информацию или пропаганду».
Проявили солидарность журналисты белгородских СМИ, когда местный университет, возглавляемый спикером городской Думы, подал в суд на местного блогера Сергея Лежнева за его очень смелое расследование о махинациях в вузе. Судебный зал был битком — журналисты, студенты, активисты, — редкий случай, обычно судебные заседания по делам против журналистов (и блогеров) проходят при пустых залах…
Было много публики в зале суда, когда судили журналиста и блогера Сергея Резника в Ростове, но, скажем честно, журналистов среди присутствующих было очень мало, а местное отделение СЖР отказалось поддерживать Резника.
Для нас стала неожиданностью поддержка, которую оказали журналисты разных изданий по всей стране Центру защиты прав СМИ, когда его в 2015 году включили в реестр «НКО — иностранных агентов», обвинив в том, что защита журналистов — это политическая деятельность и получение любого иностранного финансирования делает работу Центра зависимой от правительств других стран. Журналистам стало ясно, что это атака по сути на них самих, поскольку всем была понятна полезная работа Центра и известны его независимость и профессионализм. Когда Центр оспаривал необоснованное решение Минюста, журналисты воронежских СМИ, проявляя солидарность, ходили на все судебные заседания и за неделю сделали сайт поддержки.
И пусть приведенные примеры не дотягивают до уровня волны солидарности по делу Ивана Голунова, они не менее важны. А может, и более, потому что драмы разыгрывались не в Москве, где активность жителей традиционно выше, а в самых разных уголках России. Любое проявление солидарности невероятно важно для укрепления профессии, для осознания важности своей свободы и независимости российскими журналистами.
Любая атака на коллегу должна вызывать чувство протеста у журналистов, потому что следующим может быть каждый из них, а в целом страдают и репутация прессы в России, и доверие к ней со стороны читателей.