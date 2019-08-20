Галина Арапова: «Солидарность пока не в крови у российских журналистов»

Случаев проявления солидарности в ситуациях, когда на журналиста подают в суд или возбуждают против него уголовное дело, очень мало. Солидарность пока не в крови у российских журналистов, возможно, потому, что нет консолидирующей силы, организации, которая бы объединяла усилия коллег и поднимала бы их на акции солидарности. Однако некоторый опыт есть. Например, акция региональных изданий, входящих в АНРИ, когда они в знак протеста против травли их коллег из нескольких редакций, входящих в Альянс независимых региональных издателей, со стороны НТВ (в передаче «Должники Госдепа») выпускали телепрограммы в своих газетах либо без программы НТВ, либо давали рядом с логотипом телекомпании такую пометку: «Будьте осторожны! Под видом журналистских материалов на канале НТВ вы можете получить искаженную информацию или пропаганду».

Проявили солидарность журналисты белгородских СМИ, когда местный университет, возглавляемый спикером городской Думы, подал в суд на местного блогера Сергея Лежнева за его очень смелое расследование о махинациях в вузе. Судебный зал был битком — журналисты, студенты, активисты, — редкий случай, обычно судебные заседания по делам против журналистов (и блогеров) проходят при пустых залах…

Было много публики в зале суда, когда судили журналиста и блогера Сергея Резника в Ростове, но, скажем честно, журналистов среди присутствующих было очень мало, а местное отделение СЖР отказалось поддерживать Резника.