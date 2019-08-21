Михаил Федотов: «Чудеса бывают. Нужна традиция»

Чтобы понять, может ли журналистская солидарность из чуда превратиться в традицию, нужно прежде всего удостовериться в том, что такое чудо в принципе возможно.

Какова была вероятность того, что федеральный законо датель в 1998 году, после страшнейшего дефолта, сохранит почти в неприкосновенном виде закон «О государственной поддержке средств массовой информации и книгоиздания Российской Федерации», предоставлявший СМИ вполне ощутимые привилегии по налогам, сборам, аренде и т. д.? Бесконечно мала! Но журналисты объединились в борьбе за сохранение столь важного для них закона. И чудо солидарности породило следующее чудо — победа оказалась на их стороне. Увы, в 2004 году журналисты не смогли объединиться в борьбе за сохранение этого закона — и он утратил силу. Итак, вывод: в отсутствие журналистской солидарности даже законы утрачивают силу.

Другой пример — дело Ивана Голунова, когда именно журналистская солидарность позволила вырвать нашего коллегу-расследователя из полицейско-следственной машины, уже заглотившей его и даже начавшей переваривать.

Итак, мы убедились, что чудо журналистской солидарности возможно. Но почему механизм освобождения и полной реабилитации Ивана Голунова не сработал в деле журналиста дагестанского «Черновика» Абдулмумина Гаджиева? В данном случае только СПЧ направил свои обращения в Генпрокуратуру, Следственный комитет и главе Республики Дагестан да махачкалинские журналисты семь (!) раз подавали уведомления о проведении митинга протеста, но неизменно получали отказ. Чуда не случилось: журналистская солидарность ограничилась несколькими публикациями, и Гаджиев остался в СИЗО.