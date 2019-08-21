Михаил Федотов: «Чудеса бывают. Нужна традиция»

Председатель Совета по взаимодействию с гражданским обществом и правам человека при президенте РФ, соавтор закона РФ «О СМИ» — о профессиональной солидарности
Чтобы понять, может ли журналистская солидарность из чуда превратиться в традицию, нужно прежде всего удостовериться в том, что такое чудо в принципе возможно.
Какова была вероятность того, что федеральный законо датель в 1998 году, после страшнейшего дефолта, сохранит почти в неприкосновенном виде закон «О государственной поддержке средств массовой информации и книгоиздания Российской Федерации», предоставлявший СМИ вполне ощутимые привилегии по налогам, сборам, аренде и т. д.? Бесконечно мала! Но журналисты объединились в борьбе за сохранение столь важного для них закона. И чудо солидарности породило следующее чудо — победа оказалась на их стороне. Увы, в 2004 году журналисты не смогли объединиться в борьбе за сохранение этого закона — и он утратил силу. Итак, вывод: в отсутствие журналистской солидарности даже законы утрачивают силу.
Другой пример — дело Ивана Голунова, когда именно журналистская солидарность позволила вырвать нашего коллегу-расследователя из полицейско-следственной машины, уже заглотившей его и даже начавшей переваривать.
Итак, мы убедились, что чудо журналистской солидарности возможно. Но почему механизм освобождения и полной реабилитации Ивана Голунова не сработал в деле журналиста дагестанского «Черновика» Абдулмумина Гаджиева? В данном случае только СПЧ направил свои обращения в Генпрокуратуру, Следственный комитет и главе Республики Дагестан да махачкалинские журналисты семь (!) раз подавали уведомления о проведении митинга протеста, но неизменно получали отказ. Чуда не случилось: журналистская солидарность ограничилась несколькими публикациями, и Гаджиев остался в СИЗО.
Можно ли увеличить вероятность проявления чуда журналистской солидарности? Для этого нужно ответить на вопрос, что такое журналистское сообщество и чем оно отличается от журналистской корпорации. Исходя из содержания закона «О СМИ», готов предложить следующий ответ: журналистское сообщество — это множество всех тех, кто имеет основания считать журналистом себя и признает журналистом другого при наличии тех же оснований.
А что такое журналистская корпорация? Множество тех, кто занимается журналистикой профессионально.
Но является ли обязанностью журналистская солидарность? В законе «О СМИ» таковая отсутствует, а в этических кодексах, напротив, как правило, наличествует. Следовательно, речь идет исключительно об этическом требовании. Но оно востребовано только тогда, когда сам журналист в своей работе чуток к этическим нормам и принципам. Если же у него в организме нет такой железы, которая вырабатывает совесть, то в создании чуда журналистской солидарности от него пользы не будет. И не надейтесь.