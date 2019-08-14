Солидарность: миф, роскошь или повседневная работа

В последние годы тема солидарности рифмуется в основном с темой памяти. 8 сентября в Московской консерватории уже несколько лет проходит концерт памяти погибших журналистов. День казни Юлиуса Фучика стал Днем международной солидарности журналистов по решению МОЖ (организация, контролируемая СССР, в противовес МФЖ) в 1958 году. МОЖ давно почила, но день остался. Второе дыхание ему дал музыковед и правозащитник Георгий Каретников, друг Анны Политковской, организатор премии ее имени — ее вручают тут же, в консерватории. Есть в календаре и другие памятные даты: День памяти погибших 15 декабря, День свободы слова ЮНЕСКО 3 мая, новая ооновская дата — День борьбы с безнаказанностью 2 ноября. Для нашей страны все они — знак беды и напоминание о невыполненном долге: в мартирологе погибших журналистов более 300 имен. Хорошо, что имена убийц и заказчиков пусть поздно, но оглашаются (как совсем недавно имя убийцы Андрея Миронова и Эндрю Рокелли на востоке Украины в 2014 году). Надо добиваться, чтобы все виновные были названы и наказаны.

Но все же солидарность — это не только память. Это скорее работа над тем, чтобы больше некого было поминать. По крайней мере, так считают коллеги во многих странах, которые тратят время и силы на то, чтобы защитить жизнь и безопасность журналистов. Иногда это удается. Спасти от казни и из застенков. Восстановить справедливость. Наконец, обеспечить достойную зарплату, условия труда, социальную поддержку и многое другое, что нам сегодня кажется недостижимой роскошью. Все это — результат упорной борьбы и совместной работы. А также приверженности сообщества идеалистической концепции свободной и честной журналистики как безусловного блага для всех. Той самой, которой руководствовался сто пять лет назад профессор Владимир Фриче, основывая этот журнал.