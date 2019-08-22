Дмитрий Муратов: «В эти дни родилась новая технология преодоления цензуры и пропаганды»

Самое главное, Что произошло в последние недели: журналисты впервые после 1991 года, после опыта «Общей газеты» и после убийства Дмитрия Холодова, продемонстрировали реальную профессиональную солидарность. Потом долгое время ничего не было. И вот в 2019 году возник новый виток, новая высота. Тысячи журналистов и главных редакторов подписали петицию с требованием освободить Ивана Голунова, это люди, во многом между собой не согласные, даже прямые оппоненты, у них разные политические взгляды и приоритеты. Три крупнейших бизнес-издания вышли с одинаковой обложкой. Десятки тысяч людей подписывали онлайн-воззвание, вышли на улицы российских городов. В Москве, на Петровке и у здания суда, несколько дней проходили пикеты. Только у Петровки, 38, в очереди за плакатами для пикетов стояли 417 человек. Вместе стояли и журналисты, и читатели. Случилось очень важное: люди поддержали журналистов, стали с ними заодно. Народ встал в один ряд с журналистами. Такое уже было на нашей памяти.

В перестройку и в 1991 году народ и журналисты были заодно — против власти. Потом что-то случилось, и народ полюбил власть. Журналисты остались в одиночестве. Некоторые из них тоже стали пытаться полюбить власть, по крайней мере, начали ее обслуживать, другие продолжали ей оппонировать.