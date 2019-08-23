Светлана Свистунова: «Сегодня акции в защиту коллег — нормальное явление»

7 октября 2006 года в подъезде своего дома в Москве была убита журналистка «Новой газеты» Анна Политковская. Для нас, ее коллег, это было шоком. Хорошо помню, как мы собрались в Мраморном зале ЦДЖ, совершенно подавленные. Вика Ивлева, чуть опоздавшая, поделилась самым свежим впечатлением: сын-школьник ее спросил, не собирается ли она в Чечню. Узнав, что нет, облегченно вздохнул: «Значит, тебя не убьют!»

Эта фраза ребенка нас сразила и буквально взорвала — мы очень быстро решили, что нужно немедленно призвать всех объединиться и не допустить следующего насилия. Решили организовать шествие от Дома журналиста к Пушкинской площади, непременно в воскресенье, чтобы журналисты шли с детьми, с портретами убитых журналистов, напоминая о том, что большинство трагедий не расследовано, чтобы к ним могли присоединиться прохожие. Придумали лозунг «Не стреляйте в мою маму!».

Кто-то насчитал не менее четырехсот уже изрядно замерзших стражей порядка по периметру сквера. Журналистов и сочувствующих собралось примерно столько же, если не меньше. Мы зажгли на подиуме свечи. Митинг начался минутой молчания, после чего организаторы вслух прочитали составленный Фондом защиты гласности список погибших коллег начиная с 1991 года — имя, фамилия, СМИ, когда погиб, расследовано ли дело. Это чтение заняло 40 минут. Свечи догорели. Мы разошлись. Никаких призывов и речей не было. Удивительно, что пришли многие коллеги, писатели, зарубежные корреспонденты, некоторые, как мы и предлагали, с детьми.