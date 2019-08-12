Солидарность журналистов: четыре воспоминания и одна победа

Помню, как чуть позже, уже после того, как старое НТВ было разгромлено, а остатки его коллектива доживали последние дни на ТВ-6, спорил про случившееся с одним региональным медиамагнатом. У того было в ту пору все в порядке, и мои рассуждения на тему «сегодня — они, завтра — мы» он воспринимал со снисходительной усмешкой. Буквально через пару лет местные власти стерли в порошок его телеканал. Посчитали, что мой знакомый слишком активно вмешивается в городскую политику.

ТРЕТЬЕ ВОСПОМИНАНИЕ

Потом в 2007 году убивали «Интерньюс», во многом сформировавший лучшие качества российского регионального ТВ 1990-х — начала 2000-х.

Мы на ТВ2 инициировали тогда письмо в поддержку тех, кого воспринимали как своих учителей в журналистике и медиабизнесе. Соцсетей тогда еще не было, блогосфера только-только зарождалась. Но нам удалось в считанные дни собрать под письмом более 4 тысяч подписей. Это было для того времени много, конечно. Но помню, как многие отказывались: мол, только хуже сделаете.

Особенно впечатляющим был отказ Дмитрия Киселева. Тот не раз преподавал на интерньюсовских семинарах, неизменно выступал с проникновенными речами о либеральных ценностях и величии Джорджа Сороса и Андрея Илларионова. А тут сразу как-то ушел в кусты. Прислал свой вариант письма, из которого следовало, что «Интерньюс», конечно, заслужил свое, но, возможно, Манану Асламазян, руководителя «Интерньюс», «маму российского регионального ТВ», не стоит наказывать слишком строго. А в общем, конечно, — на усмотрение властей!

«Интерньюс» тогда убили, Манана несколько лет была вынуждена провести за границей.

ЧЕТВЕРТОЕ ВОСПОМИНАНИЕ

Спустя семь лет, в 2014-м, убивали уже нас, ТВ2. Удивительно, что мы продержались столько времени со своими совершенно неуместными в сложившейся политической ситуации правилами работы. Независимость редакционной политики, достоверность, разные точки зрения в эфире — все это совершенно не соответствовало генеральной линии. И давно. Так что убивали нас, конечно, за дело. За несоответствие духу времени и линии партии. Все было сделано по классическим канонам. РТРС, Роскомнадзор, антимонопольщики, суды, заказная грязь в Сети — все исполнили что велено. Про подробности не рассказываю. Много про это писали. И вот здесь — несколько слов про солидарность. Писали. Многие. И много. Не буду никого называть, потому что перечисление займет слишком много времени и есть опасность кого -то забыть. Просто хочу еще раз сказать, что для нас эта солидарность в те дни, когда нас уничтожали, была важна безотносительно к результату. Для нас было важно понимать, что мы не одни, что нас не задушат втихую. И мы эту солидарность ощутили. И благодарны всем, кто… На самом деле результат не всегда важен. Точнее, он может быть важен не сегодня и не сейчас. Но в конечном счете корпоративная солидарность — важнейшее условие трансформации того неприглядного и убогого российского социального бытия, которое имеем на сегодня, в нечто более благоустроенное и гуманное.