Соловьев: в России за год зафиксировали более 200 нарушений прав журналистов

Более 200 нарушений прав российских журналистов зафиксированы в разных регионах страны в 2019 году. Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев на мероприятии в честь Дня памяти погибших журналистов, который ежегодно отмечается в России, начиная с 1991 года.

Много проблем остается у российских журналистов. Мы каждый день получаем информацию со всех регионов страны. От нашего центра мониторинга мы каждый день получаем информацию о том, что журналистам угрожают <...> По нашим данным, в этом году выявлен 201 случай нарушения прав журналистов. Среди них — случаи задержания журналистов на разнообразных митингах, а также случаи, которые расценены как близкие к цензуре.

Соловьев отметил, что, по данным Международной Федерации журналистов, в этом году в мире погибли 49 журналистов, больше всего — на Ближнем Востоке и Латинской Америке:

К счастью, в России в этом году не зарегистрированы случаи гибели журналистов при исполнении служебных обязанностей.

Соловьев также напомнил, что в сентябре вступил в силу закон о защите журналистов в горячих точках, инициированный Союзом, предусматривающий компенсации в случае гибели сотрудника редакции или причинения вреда его здоровью. Кроме того, были запущены бесплатные курсы "Рубеж" для обучения журналистов работе в режиме чрезвычайных ситуаций.

В свою очередь, председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин отметил, что даже в мирное время профессионализм и честность журналиста могут создать угрозу его благополучию и безопасности, не говоря уже о военных корреспондентах, всегда готовых к личному риску:

Традиции современной российской военной журналистики были заложены еще в годы Великой Отечественной войны, когда военкоры, нередко находясь на передовой, запечатлевали трагедию и триумф нашего народа. Более 1,5 тыс. советских журналистов отдали свою жизнь на фронте. Среди них - Аркадий Гайдар, Павел Трошкин, Али Карнай, - подчеркнул Нарышкин. - В наши дни стремление донести до людей правдивую информацию все так же побуждает журналистов отправляться в "горячие точки", освещать вооруженные конфликты, вести прямые эфиры из-под обстрелов. Иногда они, к сожалению, становятся случайными жертвами чужих войн. Вечная память нашим современникам - журналистам Игорю Корнелюку, Антону Волошину, Анатолию Кляну и Андрею Стенину, трагически погибшим на Украине.

Согласно информации Союза, с 1990 года около 300 отечественных журналистов погибли при исполнении профессионального долга. По данным Фонда защиты гласности, за 1991-2018 годы этот показатель составляет 265 человек.