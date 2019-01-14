Диалог, перешагнувший за век: Владимир Соловьёв

— Мое знакомство с ЖУРНАЛИСТОМ произошло в середине восьмидесятых годов прошлого века, когда я вернулся из армии и поступил на факультет журналистики московского государственного университета. Тот самый первый для себя номер я как раз и купил в киоске на первом этаже нашего журфака. И прочитал его тогда — от корки до корки. После этого старался постоянно журнал покупать и подробно его изучать. И не только я, — журнал потом долго ходил по рукам на всех этажах нашего общежития — ДАСа. Особенно нравились мне рассказы маститых журналистов о своем творчестве и варианты практикумов.

КАКИЕ РУБРИКИ, АКЦИИ, ПУБЛИКАЦИИ ЖУРНАЛИСТА ЗАПОМНИЛИСЬ?

— До сих пор журнал пытаюсь читать регулярно — но теперь уже в электронном виде, подписан на него в Facebook. (При этом передаю просьбу от коллег из Союза журналистов — по возможности несколько свежих экземпляров журнала присылать к нам на Зубовский). Сейчас мне интересны, например, «Клуб профессионального журналиста» и некоторые расшифровки семинаров по самым актуальным проблемам журналистики, информация о новейших технологиях и трендах. Во многом эта информация перекликается с темами, о которых мы рассказываем на наших образовательных практикумах — ИНФОРУМах.

КАКИМ ВАМ ВИДИТСЯ БУДУЩЕЕ НАШЕЙ ПРОФЕССИИ?

— Будущее журналистики представляется мне крайне интересным! Профессия наша, конечно, не умрет (как предрекают некоторые пессимисты), профессия будет развиваться, модернизироваться, и новейшие технологии, которые мы в целом даже себе не можем пока представить, дадут будущим журналистам невероятные новые творческие возможности.

ПОЖЕЛАНИЯ ЖУРНАЛИСТУ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

— Коллективу журнала желаю новых творческих высот, креативности, объективности, оперативности и возможностей, сохранять тот высокий уровень на котором находится сейчас профессиональный журналистский журнал!

Конечно, мне немного грустно, что ЖУРНАЛИСТ уже давно не является органом Союза журналистов России, тем не менее мы обречены на сотрудничество!