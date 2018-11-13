Владимир Соловьев: «Нет института, где учили бы на председателя Cоюза журналистов»

— Владимир Геннадьевич, еще год назад ваша профессиональная деятельность была связана с тележурналистикой — и в корне отличалась от того, чем вам сейчас приходится заниматься. Как вы себя чувствуете на новом месте?

— В целом чувствую себя хорошо, несмотря на, скажем так, абсолютные изменения в образе жизни. Но я понимал, на что иду, хотя в начале этого пути с трудом представлял, что на меня обрушится. А за эти 11 месяцев понял, за какой пласт взялся: когда нужно делать почти все сразу, когда нужно быстро принимать решения, когда нужно постоянно быть в русле совершенно другого информационного потока — не того, в каком я был всю жизнь, хотя они очень похожи, но все-таки немного разные.

На эту должность нигде не учат — нет института, где учили бы на председателя Союза журналистов, поэтому приходится всему учиться на ходу. О многом мне рассказал Всеволод Богданов, но мы придумываем и новые форматы, то, чего никогда раньше не было. И теперь, когда я вошел в курс дела, понимаю, на какие кнопки нажимать. Мы все решаем сами, над нами нет начальника. Сам принимаю решения, куда ехать, когда ехать, с кем встречаться. Посетил, наверное, около 25 регионов, где-то побывал не раз. Союз становится интересным для сообщества, модным для молодежи. Вступают целыми редакциями. Мои друзья из программы «Время», «Вестей» звонят, спрашивают: «Как вступить в Союз?» Это очень приятно.

— Вы много ездите по регионам. Какое впечатление произвели региональные СМИ?

— Картина достаточно пестрая. В принципе, ничего неожиданного для себя не увидел, по стране я много ездил и раньше, хоть и международник — побывал в 80 странах мира и на всех континентах, даже в Антарктиде несколько раз был. Я понимаю, что сейчас всем непросто. Но, наверное, и у газет, и у радиокомпаний региональных — как и у людей — есть срок жизни: одни умирают, другие появляются на свет. Многие районные газеты, понимая, что конкурировать с интернетом практически невозможно, меняют ежедневный формат на еженедельный, появляются лонгриды, больше публицистики, местной информации, что привлекает читатетелей.