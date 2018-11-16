Глава СЖР предрек скорую смерть Telegram-каналов. Им это не понравилось

Telegram-каналы, которых сегодня стало слишком много, постепенно начнут отмирать, на место этого изжившего себя формата придет новый, считает председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Мне кажется, что есть уже тенденция к тому, что Telegram-каналы себя изживут. Их появилось слишком много, и следить за всеми невозможно. Я склонен думать — и об этом, кстати, говорят теоретики развития медиасферы – что Telegram-каналы постепенно будут отмирать и появится что-то другое, может быть, в видеоформате.

По его словам, сегодня «любой школьник может что угодно выложить в интернет», а отвечать за проверку информации все равно придется профессиональным журналистам.

Глава СЖР также добавил, что не видит в Telegram-каналах конкурентов СМИ.

Авторы Telegram-каналов бурно отреагировали на слова Соловьева. Канал «360» сделал подборку комментариев ведущих российских Telegram-каналов:

Полный П. (Telegram-канал Кристины Потупчик):

Это он, поди, с телеграфом перепутал.

«Красный Сион»:

Хоронить проекты всегда надо по факту. А Telegram, сколько его ни «деградировали», живее всех живых. Застой есть, до смерти еще далеко.

Telegram-канал «Журналистика» добавил комментарии каналов медийной тематики и журналистов:

Ekvinokurova:

Союз Журналистов России предрек скорую смерть телеграммам. Согласна, телеграммы — отмирающий способ коммуникации.

Rianovosti:

Не хочется расстраивать коллег-официалов. Умирать никто не собирается. Надеемся, когда-нибудь и в Союзе журналистов узнают о новых медиа.

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