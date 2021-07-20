Solutions Journalism Network провела исследование о том, как принципы «журналистики решений» внедряются в медиа

Журналистика решений — это способ рассказывать о разных темах, подчеркивая решения, а не сами проблемы.

Из недавнего исследования среди журналистов стало известно, что:

— 94% опрошенных респондентов сообщили, что редакции поддерживают их стремление делать материалы, основанные на принципах «журналистики решений». В 2017 году таких было на 15% меньше;

— 95% сказали, что в течение прошлого года сделали хотя бы один материал по принципу «журналистики решений», три года назад этот показатель был на уровне 59%;

— 71% изданий увидели позитивную реакцию читателей на материалы в этом формате, этот показатель вырос на 19%;

— 34% редакций получают доход от материалов, созданных по принципам «журналистики решений». Часть редакций монетизируют дополнительный трафик, а другим стало проще получать гранты на работу.

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