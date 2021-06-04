Сообщество журналистов Северо-Запада «Баренц-пресс» выпустило книгу «Журналистика по-русски»

Баренц-Пресс презентует книгу «Журналистика in Russian», в которой собраны мнения российских журналистах об особенностях работы и аспектах, с которым сталкиваются профессиональны своего дела.

Книга призвана заполнить пробелы западных и российских журналистов о юридических, финансовых и этических вопросах и облегчить сотрудничество между коллегами из разных стран.

«Баренц Пресс с гордостью представляет книгу, на страницах которой 28 российских журналистов поделились рассказами о своей работе, представив ее не в черно-белом цвете, а во всем многообразии цветов и оттенков. Мы также обозначили основные юридические аспекты, с которыми журналисты сталкиваются в своей работе», — указано в аннотации к книге.

Комментируя выход книги, главный редактор «Арктического обозревателя» Вячеслав Городецкий отметил, что, читая «Журналистика in Russian» он не может отличить свои ответы от ответов коллег. Это говорит о том, что проблемы в журналистике — общие для всех, и что решать их можно только сообща.

«Эта книга — уникальная во многих смыслах. Во-первых, она является выражением мнения совершенное разных СМИ — и частных, и государственных, и независимых, и корпоративных. Во-вторых, по многим, даже правильней будет сказать — по абсолютному большинству, вопросам коллеги выражают единое мнение. В-третьих, эта книга будет полезна не только всем журналистам Баренц-региона (и за его пределами!), но прежде всего — чиновникам: в простой и доступный форме им рассказывают, что получается с журналистикой, когда за дело берется бездушная государственная машина, которая пытается в различной форме — законов и штрафов — контролировать СМИ. Это не цензура, это — государственные поборы», - сказал Вячеслав Городецкий.

Скачать и прочитать книгу можно на сайте, а скачать полную версию исследования, где полностью представлены все ответы на все вопросы, можно, перейдя по ссылке