Соосновательница научно-популярного издания N+1 Анна Кронгауз вышла из проекта

Соосновательница и гендиректор научно-популярного издания N+1 Анна Кронгауз продала свою долю в проекте и покинула пост главы компании.

Согласно данным «Контур.Фокус», Кронгауз принадлежит 25% ООО «Айлем», которое управляет N+1. По ее словам, большую часть из этой доли приобрел сооснователь агентства «Пикчер» Всеволод Чагаев, остальное — неназванное частное лицо.

Сумму сделки стороны не разглашают. Чагаев также займет пост гендиректора «Айлем». Сам он в беседе с vc.ru уточнил, что купил 20%. Он добавил, что останется совладельцем «Пикчера», но в ежедневной операционной работе участвовать уже не будет.

Кронгауз отметила, что за почти шесть лет команда смогла добиться того, что задумала в начале: «Сделать научные новости такими же важным и оперативными, как экономические или политические, а также ввести научную, технологическую и новую этическую повестку в общественный дискурс». Компания также смогла сделать нишевое научное издание прибыльным.

«N+1 для меня как родной, потому что он развивался рядом и параллельно с нашим агентством “Пикчер”, мы одно время даже сидели в одном офисе», — прокомментировал Чагаев.

По его словам, в планах N+1 на 2021 год — редизайн, запуск образовательных курсов и функций сообщества. Также при издании появится агентство N+1 Production, которое будет предлагать услуги редакторского бюро и запускать корпоративные медиа. «Все эти вещи позволят больше зарабатывать и тратить на развитие и новый контент», — отметил Чагаев.

По данным «Контур.Фокуса», ещё 25% «Айлем» принадлежит издателю N+1 и сооснователю «Пикчера» Андрею Коняеву, 50% у Владимира Пляко. Выручка за 2019 год составила 31,4 млн рублей, чистая прибыль — 2,2 млн рублей. По собственным данным, ежемесячная аудитория — более 2 млн человек.

Вся команда во главе с Коняевым и главным редактором Ильей Ферапонтовым осталась в издании, отметила Кронгауз.

Основанное в 2015 году издание N+1 пишет о физике, биологии, роботах и на другие темы.