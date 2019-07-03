Сопроводительное письмо: чем «зацепить» рекрутера

Mediajobs.ru узнал, что написать, чтобы заинтересовать работодателя
Ежедневно HR-менеджеры получают десятки резюме. Выделиться из массы соискателей можно при помощи грамотно составленного сопроводительного письма. И напротив, если оно будет содержать ошибки, результат может разочаровать.
В некоторых случаях без пояснений не обойтись. К примеру, меняя сферу деятельности, стоит сразу изложить потенциальному работодателю свои мотивы и обозначить плюсы вашей кандидатуры. Претендуя на более высокую позицию, надо обосновать свою готовность к новой должности. Также с помощью сопроводительного письма можно объяснить пробелы в резюме или ответить на возможные вопросы рекрутера.
Иногда можно не писать ничего. Жанна Мусаелян, консультант направлений Legal, HR, Office Support международной рекрутинговой компании Hays, утверждает, что компании, которым действительно важна дополнительная информация, обязательно указывают это в деталях вакансии:
В других случаях сопроводительное письмо не обязательно, но все же желательно. Оно покажет вашу заинтересованность в компании и вакантной позиции. Мы советуем отправлять сопроводительное письмо всем, у кого вы хотели бы работать.
Дополнительная информация поможет привлечь внимание HR-специалиста, считает Наталья Сторожева, генеральный директор Центра развития бизнеса и карьеры «Перспектива».
Сопроводительное письмо — своеобразный «маяк», позволяющий рекрутеру выделить резюме кандидата из сотен подобных и получить о нем самую главную информацию.
Артур Федоренко, HR-директор компании Weblium:
Писать сопроводительное письмо совсем не обязательно. Если все же вы решили его написать, то избавьте текст от пустых банальных фраз.
Банальные фразы — не единственное, что может оттолкнуть работодателя. HR-специалисты отмечают, что разные кандидаты склонны допускать одни и те же ошибки.
Так нельзя
Резюме обычно представляет собой шаблонный документ, в котором нет места творчеству. В письме соискатели иногда стараются компенсировать сухость резюме и сделать акцент на том, что они считают наиболее значимым. Но изложение «в свободной форме» тоже должно иметь рамки, считает Артур Федоренко:
Главными ошибками является то, что кандидаты пишут полотна текста, не разделяют на текст абзацы и не стараются структурировать мысли. Также отталкивают письма, где соискатели слишком хвалят себя, путают название компаний.
Среди других недостатков рекрутеры выделяют канцелярские обороты, штампы, шаблонность или чрезмерную универсальность формулировок:
Самые распространенные ошибки — это писать «под копирку» одно письмо всем работодателям, — считает Жанна Мусаелян. — Сопроводительное письмо должно быть индивидуальным — только тогда оно будет воспринято положительно и представит вас с самой лучшей стороны.
Не стоит перегибать палку и в обратную сторону. Наталья Сторожева замечает, что некоторые соискатели склонны писать «слишком личные истории о том, как начальник на предыдущей работе не ценил соискателя, с описанием происков коллег-завистников и многомесячных трудностей в поиске работы».
Текст письма не должен быть совсем коротким, скудным, но и чрезмерно подробным его тоже делать не стоит, говорит Жанна Мусаелян:
Длинное сопроводительное письмо — также частая ошибка кандидатов. Оно должно быть кратким и емким. На его прочтение не должно уходить больше 15-30 секунд. Письмо не должно повторять ваше резюме, оно должно его выгодно дополнять и подчёркивать ваши самые сильные стороны. Выделяйте и акцентируйте внимание на тех своих качествах, которые могут заинтересовать каждого конкретного работодателя. Необходимо понимать: рекрутер сначала увидит ваше письмо, прочитает его, составит о вас первое впечатление, а уже потом захочет изучить подробно ваше резюме и пригласить вас на первое собеседование.
Стараясь не допустить смысловых и структурных погрешностей, не забывайте про ошибки грамматические. Не будет лишним перечитать текст пару раз перед отправкой, поправить опечатки и расставить недостающие запятые.
Уважаемые господа
Структурированное, отражающее индивидуальность соискателя и особый подход к компании, без лишних подробностей — это ещё не все требования к небольшому тексту, сопровождающему резюме. Другие перечисляет Жанна Мусаелян:
Письмо должно начинаться с грамотного делового приветствия: «Добрый день», «Здравствуйте» или нейтральное «Уважаемые господа» оптимально подойдут. Настойчиво рекомендую не писать «Доброго времени суток» — это выглядит крайне непрофессионально. Далее необходимо указать, на какую вакансию вы претендуете. В двух-четырех предложениях расскажите о тех профессиональных компетенциях, которые могут быть интересны конкретному работодателю. Составляя свой рассказ, отталкивайтесь от раздела «требования», который указан в описании вакансии. Покажите свою мотивацию работать именно в этой компании, с данным продуктом и продемонстрируйте желание решать интересные задачи. Укажите несколько основных личных особенностей, умение работать в команде, хорошие переговорные навыки, а также актуальные для позиции дополнительные навыки (профессиональный английский, повышение квалификации). Рекрутер или работодатель хотят видеть, что вас может выгодно отличить от других кандидатов, ваши достижения и уникальный опыт. Напишите, что готовы пообщаться и ответить на все имеющиеся вопросы в любое удобное время. Подписываясь, не забудьте «С уважением», а также оставьте все контактные данные: электронную почту и телефон.
У рекрутера должна быть возможность быстро связаться с соискателем, уточняет Наталья Сторожева. Необходимо сообщить все свои контакты: телефон, почту, мессенджеры, страницы в соцсетях, ссылку на портфолио и так далее.
Более короткий вариант предлагает Артур Федоренко:
Сопроводительное письмо должно отвечать на один главный вопрос — почему вы подаетесь на эту вакансию. Ответ должен быть простым и правдивым. Круто, когда он совпадает с ценностями компании. В письме можно указать, как вы развиваете свои скиллы в данном направлении (книги, блоги, курсы, конференции). Уместно акцентировать, что вы осознанно выбираете компанию, указав что вам нравится в ней (награды, ценности, проект, развитие).
Получив отклик на вакансию, рекрутер сначала увидит сопроводительное письмо. Лучше всего, если там будет что-то позитивное, написанное в деловом стиле, а не мольба о помощи и готовность «работать за еду». HR оценит честность, индивидуальный подход и конкретику. Представьте себя на месте работодателя и перечитайте текст. А теперь вернитесь на свое место и скорректируйте свое сопроводительное письмо.