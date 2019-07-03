Сопроводительное письмо: чем «зацепить» рекрутера

Ежедневно HR-менеджеры получают десятки резюме. Выделиться из массы соискателей можно при помощи грамотно составленного сопроводительного письма. И напротив, если оно будет содержать ошибки, результат может разочаровать.

В некоторых случаях без пояснений не обойтись. К примеру, меняя сферу деятельности, стоит сразу изложить потенциальному работодателю свои мотивы и обозначить плюсы вашей кандидатуры. Претендуя на более высокую позицию, надо обосновать свою готовность к новой должности. Также с помощью сопроводительного письма можно объяснить пробелы в резюме или ответить на возможные вопросы рекрутера.

Иногда можно не писать ничего. Жанна Мусаелян, консультант направлений Legal, HR, Office Support международной рекрутинговой компании Hays, утверждает, что компании, которым действительно важна дополнительная информация, обязательно указывают это в деталях вакансии:

В других случаях сопроводительное письмо не обязательно, но все же желательно. Оно покажет вашу заинтересованность в компании и вакантной позиции. Мы советуем отправлять сопроводительное письмо всем, у кого вы хотели бы работать.

Дополнительная информация поможет привлечь внимание HR-специалиста, считает Наталья Сторожева, генеральный директор Центра развития бизнеса и карьеры «Перспектива».

Сопроводительное письмо — своеобразный «маяк», позволяющий рекрутеру выделить резюме кандидата из сотен подобных и получить о нем самую главную информацию.

Артур Федоренко, HR-директор компании Weblium:

Писать сопроводительное письмо совсем не обязательно. Если все же вы решили его написать, то избавьте текст от пустых банальных фраз.

Банальные фразы — не единственное, что может оттолкнуть работодателя. HR-специалисты отмечают, что разные кандидаты склонны допускать одни и те же ошибки.

Так нельзя

Резюме обычно представляет собой шаблонный документ, в котором нет места творчеству. В письме соискатели иногда стараются компенсировать сухость резюме и сделать акцент на том, что они считают наиболее значимым. Но изложение «в свободной форме» тоже должно иметь рамки, считает Артур Федоренко:

Главными ошибками является то, что кандидаты пишут полотна текста, не разделяют на текст абзацы и не стараются структурировать мысли. Также отталкивают письма, где соискатели слишком хвалят себя, путают название компаний.

Среди других недостатков рекрутеры выделяют канцелярские обороты, штампы, шаблонность или чрезмерную универсальность формулировок:

Самые распространенные ошибки — это писать «под копирку» одно письмо всем работодателям, — считает Жанна Мусаелян. — Сопроводительное письмо должно быть индивидуальным — только тогда оно будет воспринято положительно и представит вас с самой лучшей стороны.

Не стоит перегибать палку и в обратную сторону. Наталья Сторожева замечает, что некоторые соискатели склонны писать «слишком личные истории о том, как начальник на предыдущей работе не ценил соискателя, с описанием происков коллег-завистников и многомесячных трудностей в поиске работы».