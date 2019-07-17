Состоялась церемония награждения «Медиа-Менеджер России – 2019»

Статуэтки в виде чайки победители девяти номинаций получали уже в 19-й раз, сообщают «Новые известия». Жюри выбирало лучших в таких направлениях, как «Медиахолдинги», «Электронные СМИ», «Печатные СМИ».

Победителями в категории «Медиахолдинги» стали гендиректор 1st MediaInvest Федор Щербаков и гендиректор ТРК «Крым» Дмитрий Штейн.

По словам Щербакова, сегодня на смену традиционным СМИ пришли совершенно новые коммуникационные каналы. Поэтому медийное пространство в ближайшее время ждут глобальные изменения. Он подчеркнул, что ценность премии «Медиа-Менеджер» - в критериях отбора номинантов и лауреатов. Среди них - не только известные в этой сфере лица, но и те, кто являются авторами проектов будущего, добавил Щербаков.

В номинации «Печатные СМИ» жюри отметило главреда журнала «Русский пионер» Андрея Колесникова, директора Дальневосточного филиала «Редакции «Российской газеты» Сергея Сайко, главреда журнала «Esquire Русское издание» Сергея Минаева и других. В федеральных СМИ лучшими стали «Аргументы и факты», «Комсомольская правда», МИА «Россия сегодня». Самым стильным номинантом признали совладелицу и по совместительству директора по стратегическому развитию «ТМГ» Киру Эпину.

Генеральный директор Independent Media Наталья Веснина выразила мнение, что премию вполне можно считать медийным «Оскаром». Она также подчеркнула, что премия дает возможность стать лучшими и представителям региональных СМИ. Веснина добавила, что признание экспертов в данной области является особенно ценной наградой.

История премии «Медиа-Менеджер России» ведет начало с 2000 года. Она была организована изданием «Новости СМИ». Впервые церемония награждения состоялась в 2001 году.

По традиции мероприятие завершается спортивным состязанием - медиасплавом. В 2019 году участники премии вместе с близкими сплавлялись по реке Пра. Они прошли более 30 километров.

Директор «Медиа-Менеджера» и организатор медиасплава Екатерина Коляда рассказала, что каждый год участники сплавляются по новой реке. Она отметила, что это неформальное мероприятие позволяет людям сменить обстановку, живя в палатках и меняя место стоянки. Такой формат позволяет людям узнать друг друга гораздо лучше, проявить лидерские качества, понять, насколько важны взаимовыручка, воля к победе.