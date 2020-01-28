Состоялась первая церемония награждения всемирной премии Fetisov Journalism Awards

22 января 2020 года в городе Люцерн, Швейцария состоялась первая церемония награждения ежегодной всемирной премии Fetisov Journalism Awards.

Свое название премия получила в честь своего учредителя: бизнесмена, мецената и продюсера Глеба Фетисова.

К участию в конкурсе принимались материалы в четырех номинациях: «Выдающееся журналистское расследование», «Лучшее расследование в области экологии», «Вклад в движение за гражданские права» и «Выдающийся вклад в дело мира».

На конкурс поступило более 160 работ от журналистов из 50 стран. В результате голосования членами жюри были определены 8 работ-победителей. Среди экспертов и членов жюри конкурса Рикардо Гутьеррес, генеральный секретарь Европейской Федерации Журналистов, Надежда Ажгихина, директор PEN-Moscow, и другие ведущие эксперты в области журналистики.

Призовой фонд составляет 520 000 швейцарских франков (около 34 миллионов рублей) и не имеет аналогов в истории журналистики.

С публикациями победителей можно ознакомиться на сайте конкурса fjawards.com.

На фото: Глеб Фетисов и победители конкурса Fetisov Journalism Awards