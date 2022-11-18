Сотни сотрудников Twitter* решили уйти после ультиматума Илона Маска

После того как новый владелец Twitter* Илон Маск потребовал от своих сотрудников решить, хотят ли они остаться и начать «интенсивно» работать, либо же уволиться, сотни сотрудников решили покинуть компанию, пишут Bloomberg и Reuters.

По информации СМИ, незадолго до истечения срока ультиматума Маск был вынужден встретиться с ключевыми сотрудниками, чтобы убедить их остаться. Кроме того, миллиардер «смягчил тон» по отношению к удаленной работе, о полном запрете которой он объявил ранее.

По словам нынешних и бывших сотрудников, среди уволившихся много инженеров, ответственных за исправление ошибок и предотвращение перебоев в обслуживании, что поднимает вопросы о стабильности платформы на фоне потери сотрудников.

27 октября Маск закрыл сделку по приобретению Twitter* за $44 млрд. После этого в компании произошел ряд изменений: Маск распустил совет директоров Twitter*. Также бизнесмен обещал разблокировать страницы некоторых пользователей, которые стали недоступны из-за несогласия сотрудников компании с их высказываниями.

* заблокирован на территории РФ