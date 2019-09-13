Сотрудники полиции задержали журналиста НГС

В Новосибирске 12 сентября задержали журналиста и фотографа НГС Густаво Веласкеса. По заданию редакции он отправился снимать совместные антитеррористические учения полиции и ФСБ, которые проходят на судоходном шлюзе. Связь журналистом пропала около 11:30.

Как заявил позвонивший в редакцию человек, представившийся сотрудником уголовного розыска полиции, Густаво Веласкес снимал «не там, где нужно, и не тех, кого нужно». Других оснований для задержания собеседник не назвал.

Главный редактор НГС Александр Агафонов:

Густаво — отличный фотожурналист, который работал в десятке стран мира, в том числе — в горячих точках. Он гражданин Аргентины, но у него есть разрешение на работу в России, удостоверение журналиста и все необходимые аккредитации для съемок. Задержание нашего журналиста без законных оснований с формулировкой «не там снимал» — это незаконное препятствование деятельности журналиста.

В этот же день Густаво Веласкеса выпустили, не предъявив никаких обвинений, из отдела полиции № 10 «Советский», где он действительно находился. По словам корреспондента, сотрудники правоохранительных органов заставили его удалить все снимки, сделанные во время учений.

Фото: личная страница на www.facebook.com