Сотрудники ТАСС будут три месяца работать из дома

Руководство ТАСС приняло дополнительные меры по защите от коронавируса, отправив сотрудников на работу из дома сроком на три месяца, следует из приказа гендиректора ТАСС Сергея Михайлова, содержание которого RNS подтвердили в пресс-службе агентства.

«Режим удаленной работы вводится продолжительностью на три месяца до дальнейших распоряжений генерального директора», — сообщили RNS в департаменте корпоративных коммуникаций ТАСС.

Как следует из приказа гендиректора ТАСС, копия которого есть в распоряжении RNS, данный режим удаленной работы вводится поэтапно и должен завершиться до 25 марта.

До этого на работу из дома переводились выборочно некоторые подразделения агентства, без указания о трехмесячном сроке действия данного распоряжения.

Помимо удаленной работы, приказом гендиректора ТАСС в агентстве вводится режим повышенной готовности и создается «штаб по противодействию распространения коронавируса на объектах ИТАР-ТАСС».

«Всем работникам ИТАР-ТАСС на период режима повышенной готовности и чрезвычайных ситуаций строго и неукоснительно выполнять все указания членов штаба», — отмечается в документе.

В состав штаба входит десять человек из числа руководства агентства. Главой штаба назначается Михаил Калмыков, первый заместитель гендиректора ТАСС. В его обязанности входит «взаимодействие с органами МЧС, МВД, ФСБ» и др.