Сотрудники «Ведомостей» пожаловались в прокуратуру на работодателя

Пять сотрудников «Ведомостей» написали заявление в Останкинскую межрайонную прокуратуру и Государственную инспекцию труда в Москве после получения уведомлений «о сокращении и предстоящем увольнении» в связи с упразднением онлайн-редакции издания с 20 апреля. Как пояснил РБК шеф-редактор сайта Vedomosti.ru Александр Малахов, помимо него заявление подписали также корреспонденты Владислав Пузырев, Татьяна Морозова, Наталья Иванкина и редактор сайта Егор Ефимчик. На сайте «Ведомостей» сотрудниками подразделения Vedomosti.ru названы девять человек, не считая Малахова.

Морозова рассказала РБК, что с сотрудниками онлайн-редакции расформирование подразделения никто не обсуждал: «Директор по персоналу держала в секрете тему беседы до момента, когда нас вызывали по одному и при свидетелях зачитывали уведомления, словно это приговор суда. Гендиректор, подписавший уведомления, так и не появился и не объяснился». Она отметила, что «подразделение приносит большую долю трафика», а реорганизация не улучшит работу и «несет риски» для издания.

В заявлении, частичный текст которого имеется у РБК, сказано, что сокращение имеет признаки фиктивного, так как всем, кроме Малахова, под угрозой увольнения было предложено перейти в редакцию газеты «Ведомости» с похожими наименованиями должностей и с сохранением окладов. Малахову предложена должность выпускающего редактора с понижением оклада. «Проведенные работодателем преобразования не приводят к уменьшению общего числа сотрудников, как это прямо предполагается п. 2 ст. 81 Трудового кодекса РФ при сокращении, а используются для целей принудительного перевода работников из одного структурного подразделения в другое с ухудшением их положения и оказания давления на них», — говорится в заявлении.

Малахов сейчас судится с АО «Бизнес Ньюс Медиа», издателем «Ведомостей», следует из базы Мосгорсуда. В Останкинский районный суд Москвы в январе поступили два иска, причина спора в обоих случаях сформулирована «как признание недействительным заключения служебной проверки, дисциплинарных взысканий, результатов аттестации, результатов конкурса на замещение должности государственной (муниципальной) службы». Заседания по этим искам назначены на 10 и 22 марта.

Малахов утверждает, что работодатель впервые привлек его к дисциплинарной ответственности в августе 2021-го. Но этот приказ, относящийся к пропуску совещания с гендиректором, впоследствии был отменен трудовой инспекцией, а два других взыскания, которые Малахов считает «надуманными», оспариваются в суде. Решение об упразднении онлайн-редакции было принято уже после ознакомления издателя с исками.

В частности, одно из взысканий Малахов, по его словам, получил спустя несколько дней после того, как отказался писать текст о создании «глобальной ассоциации деловых СМИ», в которую на тот момент из СМИ вошли только «Ведомости» и «Федералпресс». У этих изданий один собственник — Иван Еремин.