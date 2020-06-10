Сотрудники «Ведомостей» создали профсоюз

Сотрудники газеты «Ведомости» зарегистрировали первичную ячейку профсоюза журналистов, чтобы защититься от увольнений новым руководством газеты, сообщили «Открытые медиа» со ссылкой на источники в редакции издания. Председателем профсоюза стала руководитель отдела расследований газеты Бэла Ляув.

Гендиректор «Бизнес Ньюс Медиа» (операционная компания газеты) Глеб Прозоров сказал, что профсоюз создан еще весной, о чем коллеги уведомили его 22 апреля: «Я их в этот день поздравил. Уверен, их профсоюз внесет свою лепту в защиту прав трудящихся».

Собственник «Ведомостей» сменился 29 мая: акции и долговые обязательства «Бизнес Ньюс Медиа» перешли от Демьяна Кудрявцева и его партнеров к АО «Саппорт» Ивана Еремина. Еремин не стал увольнять и. о. главного редактора Андрея Шмарова, который был назначен в процессе сделки и вступил с редакцией в острый конфликт. После этого из редакции уволились несколько человек, но сам главный редактор и новый собственник никого не увольняли.