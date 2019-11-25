Сотрудников телеканала «Санкт-Петербург» избили во время съемок программы

Во время съемок программы «Зона особого внимания» сотрудники хостела в Санкт-Петербурге избили операторов, режиссера и корреспондента. Редакционное задание касалось незаконного размещения гостиниц в жилых домах.

С 1 октября в России вступили в силу изменения в 17 статью Жилищного кодекса, которые запретили этот вид бизнеса в обычных квартирах.

В адрес телеканала «Санкт-Петербург» поступили обращения от соседей. Люди жаловались на шум, грязь и большое количество посторонних в парадной. Съемочной группе удалось снять происходящее там. Оказалось, что в небольшой квартире одновременно принимали до 30 постояльцев.

Телеканал «Санкт-Петербург» заявил, что как средство массовой информации, как юридическое лицо и как субъект права в рамках действующего российского законодательства будет добиваться строжайшего наказания лиц, которые позволили себе рукоприкладство по отношению к нашим журналистам.