Сотрудников телеканала «Санкт-Петербург» избили во время съемок программы

Теги: 
ТВ
нападение
Ноя 25, 2019

Во время съемок программы «Зона особого внимания» сотрудники хостела в Санкт-Петербурге избили операторов, режиссера и корреспондента. Редакционное задание касалось незаконного размещения гостиниц в жилых домах. 

С 1 октября в России вступили в силу изменения в 17 статью Жилищного кодекса, которые запретили этот вид бизнеса в обычных квартирах. 

В адрес телеканала «Санкт-Петербург» поступили обращения от соседей. Люди жаловались на шум, грязь и большое количество посторонних в парадной. Съемочной группе удалось снять происходящее там. Оказалось, что в небольшой квартире одновременно принимали до 30 постояльцев. 

Телеканал «Санкт-Петербург» заявил, что как средство массовой информации, как юридическое лицо и как субъект права в рамках действующего российского законодательства будет добиваться строжайшего наказания лиц, которые позволили себе рукоприкладство по отношению к нашим журналистам.

Источник: Санкт-Петербург
Вернуться назад

Вам будет интересно: