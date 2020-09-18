«Социум». Инструкция по самодостаточности для региональных СМИ

Тринадцать лет назад мы создали площадку для разговора о том, о чем обычно не пишут крупные региональные СМИ. О «мелочах жизни», о повседневных нуждах, обустройстве близкого пространства — дома, двора, микрорайона. О том, что может сделать каждый из нас сам сегодня и сейчас, не ожидая, пока власти или кто-то еще придет на помощь. Это наше региональное информационное агентство «Социум». Идея возникла на большом всероссийском семинаре для журналистов по вопросам демографии в Москве. Коллеги из самых разных регионов пытались тогда разобраться, почему показатели, связанные с рождаемостью, неуклонно стремятся вниз, а показатели, связанные с бедностью, устремляются вверх. Первое, что удивило на той давней встрече, — знакомые все лица. Мы съехались в Москву из разных регионов, от Владивостока до Калининграда, но почти все друг друга знали. Ну, вот вижу, что приехал Игорь Гончаров из Смоленска. Значит, он обязательно сделает проект, который объединит газету и общественную организацию. Вот Тамара Чернова из Казани. Значит, обязательно подготовит обстоятельную и выверенную до запятой публикацию, где свяжет общую тенденцию и региональные особенности. Вот коллеги из Мурманска и Петрозаводска, они давно пишут о женщинах. Вообще, нас было мало тогда. «Социалка» тогда у многих вызывала скепсис, говорили, что все, что не входит в топы политических тем, обречено на прозябание в «нише».

Нам же с коллегами именно «ниша» казалась очень привлекательной возможностью показать конкретного человека, его идею и результат его работы. И мы придумали информационное агентство, которое давало бы сообщения об активных гражданах, о некоммерческих организациях, о том, что люди сами могут предложить гражданским инициативам и властям. И начали работать.

Мы знали, что редакции, работающие с такой аудиторией, неизбежно столкнутся с множеством проблем. Как правило, независимые СМИ, не заточенные на политические темы, не привлекают бизнес. Бизнес замотивирован на собственное продвижение на фоне участия в социальных проектах — как и власть. Нам же всегда был интересен конкретный разговор по существу. К примеру, сейчас очень отчетливо видна активность жителей, обустраивающих свои дома, территорию. Многих привлекает идея территориального общественного самоуправления, кто-то создает товарищество собственников жилья. И нам очень интересно смотреть, как действуют общественные объединения. Одно из них, «Качество жизни», выросло в очень эффективную организацию, которая занимается консультированием, помогает людям найти свой путь. И когда смотришь, сколько людей благодаря горстке энтузиастов изменили свою жизнь, понимаешь, что в такой деятельности есть глубокий смысл. Надо, чтобы люди об этом знали. Мы очень любим объединения, которые называем «счастливчиками». Как правило, это клубы неравнодушных граждан, увлеченных различными «зелеными» проектами. Там действительно собираются счастливые люди, сумевшие в основу своей жизни положить красоту. Ну как не рассказать о пенсионерке, которая с четырех утра лежала в траве с фотоаппаратом, чтобы поймать в объектив капли росы на гладиолусе? Объединений у нас великое множество. Это и лектории, и общественные пространства, и благотворительные фонды, которые по копейкам собирают деньги на лечение детей, и правозащитные группы.