Как защищать свои источники

Это значит, что чиновники, депутаты, губернаторы и даже прокуроры и следователи не могут заставить сотрудников редакции раскрыть имя источника, пожелавшего остаться анонимным. Сделать это может только судья, да и то только в связи с рассматриваемым делом. В таком случае судья должен мотивировать свое требование раскрыть источник, так как это требование вторгается в специально охраняемую законом профессиональную тайну.

«Статья 41 Закона РФ «О СМИ» устанавливает профессиональную журналистскую тайну, которая должна соблюдаться наряду с другими охраняемыми законом тайнами: тайной следствия, банковских вкладов, адвокатской, нотариальной и так далее», — объясняет директор и ведущий юрист Центра защиты прав СМИ Галина Арапова.

Есть еще одна сторона профессиональной журналистской тайны: редакция не должна разглашать и саму предоставленную ей информацию, если источник об этом попросил. Та же СТ. 41 Закона «О СМИ» устанавливает, что «редакция не вправе разглашать в распространяемых сообщениях и материалах сведения, предоставленные гражданином с условием сохранения их в тайне». Ведь бывают случаи, когда информация известна очень узкому числу лиц и сама ее огласка укажет на журналистский источник. В такой ситуации редакция может проверить сведения по другим каналам.

Защищает интересы журналистских источников и международное право, в частности Европейская конвенция о защите прав человека, ратифицированная Россией. «В практике Европейского суда по правам человека было достаточно дел, когда речь шла о важности сохранения источника информации в конфиденциальности для обеспечения свободы слова и возможности журналистам выполнять свою профессиональную миссию. Несколько решений было вынесено по жалобам журналистов, от которых национальные суды требовали раскрыть источники и наказывали за отказ, — рассказывает Галина Арапова. — И ЕСПЧ всегда подчеркивал в своих решениях: защита журналистских источников информации — одно из основополагающих условий свободы прессы. При отсутствии такой защиты источники не будут оказывать содействие СМИ. А это отрицательно скажется на способности прессы предоставлять точную и надежную информацию по вопросам общественной значимости».

ИСТОЧНИК В СУДЕ

Жизнь, однако, сложнее формулировок закона. Да, журналист должен защищать свои источники. Но это не спасает от ответственности его самого или его редакцию. В случае если публикация приведет к суду, все равно придется доказывать правдивость распространенных сведений. Как быть в этом случае?

Юристы советуют: если вы договорились с источником о сохранении его имени в конфиденциальности, постарайтесь обеспечить доказательную базу. Ищите подтверждение достоверности фактов из других источников, собирайте и храните аудио- и видеозаписи, копии документов и т.п. В случае судебного разбирательства можно поискать других свидетелей или спросить, не изменилась ли позиция источника на момент суда: возможно, он будет готов раскрыть свое имя и дать показания на процессе.

«В нашей практике был случай, когда я защищала редакцию, написавшую о прокуроре, которого подозревали в коррупции, — рассказывает Галина Арапова. — Он подал к газете иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. А публикация основывалась на документе внутриведомственной проверки. Его журналистам предоставили на конфиденциальной основе. И прокурору, видимо, было очень важно узнать, кто же его «слил». Мы представили в суде копию этого документа, предварительно убрав из него «шапку», по которой можно было понять, кто был источником. Достаточно долго нам удавалось не раскрывать, кто передал в редакцию этот документ: мы допрашивали свидетелей, предоставляли другие доказательства. Истец же продолжал настаивать на раскрытии источника. Но с течением времени ситуация изменилась, мы доказали достоверность большинства фактов, и источник был готов выступить в суде. Тогда его привлекли в качестве соответчика, но это было для него уже не опасно. Мы выиграли это дело».