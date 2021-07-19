Как взаимодействовать с источниками информации

Журналист, приступающий к сбору информации, сталкивается с тремя главными проблемами. Ему нужно выбрать самый надежный способ получения данных; надежно зафиксировать полученные сведения и обеспечить безопасность источника полученной информации, а также самого себя и тех, кто оказывает ему содействие в работе.

Виды информации

Источники информации делятся на открытые и закрытые. Открытые источники являются для журналиста основным легальным способом получить информацию о чем-либо или о ком-либо.

Ключевыми источниками информации считаются представители официальных органов власти, так как именно они в первую очередь обязаны снабжать граждан и организации по их запросу наиболее точными, объективными сведениями. Однако официальная информация порой малоэффективна, так как, пока ее предоставят, ценность новости теряется.

Следующий тип информации — закрытая. В отличие от открытой, ее невозможно обнаружить в свободном доступе.

Закрытая информация — это, как правило, сведения, которые определенная организация, группа людей или один человек стараются защитить от публичности и разглашения в виду их резонанса и непредсказуемого воздействия на широкие массы.

Публикация такой информации реализует право общества в целом и каждого человека в отдельности на получение достоверных сведений о происходящих вокруг событиях с целью своевременного на них реагирования и принятия защитных мер в случае наступления негативных последствий.

При этом нужно с особой осторожностью относиться к информации, которая может иметь статус государственной или служебной тайны, так как ее обнародование может грозить серьезными последствиями: от административного штрафа до привлечения к уголовной ответственности как журналиста, так и издательства.

Помимо вероятности конфронтации с законом, возникает проблема в проверке материала на достоверность, так как документ может оказаться копией или подделкой. Поэтому шанс остаться у разбитого корыта больше, чем выйти на первую полосу с сенсацией. Таких моментов можно избежать, если обращаться к проверенным источникам.

Очень часто указание источника закрытой информации влечет за собой угрозы его безопасности и, как следствие, становится основой недоверия к конкретному репортеру и журналистике в целом. Именно поэтому данные источники относят к категории неназванных, то есть лиц, давших согласие на сотрудничество с журналистом на условиях полной анонимности.

В этом случае доверие общества к полученной информации от неназванного лица, даже если она является уникальной, сводится к минимуму либо вовсе отсутствует.

Некоторые положения материала подтверждаются в ходе изложения материала. Их не нужно снабжать ссылками на источник, если материал будет написан таким образом, что эти ссылки появятся дальше. Ясная ссылка позволяет читателю оценить факты. Если тот, кому приписывается информация, является специалистом, у читателя возникает уверенность в том, что эта статья верна. Кроме того, как правило, не вызывает сомнений в подлинности материал, подготовленный журналистом (или издательством) с хорошей репутацией.

Работа с источниками информации

Выбор источника информации — одна из сложнейших задач в подаче уникального, актуального материала. Довольно часто в профессиональной деятельности журналиста происходят ситуации, когда заинтересованная сторона готова поделиться эксклюзивом, но, в связи с отсутствием должных полномочий и компетенций, полученные от них сведения могут быть не достоверны. Чтобы на пути к успеху встретить меньше трудностей, журналист должен заранее спланировать ход своих действий, пути отходов, возможные импровизационные погрешности.

Для того чтобы не тратить время на некомпетентных сотрудников, стоит раскрыть в себе навык разведчика и/или аналитика и собрать необходимую информацию об интересующем объекте при помощи открытых источников, включая публикации в социальных сетях, форумах и чатах, новостных лентах. В таком случае вы заранее будете знать, к кому вы идете и что от него ожидать.

Некоторые журналисты заводят своеобразные досье на работников организаций, с которыми им приходится иметь дело, поддерживают с ними контакты даже тогда, когда это не требуется для дела, следят за их продвижением по службе, вовремя узнают о преемниках при переводе на другое место работы. Такой вид актуализации информации о своих источниках является самым эффективным для оперативной работы в определенных сферах.

В своей профессиональной деятельности журналисту приходится учитывать, что чаще всего, когда речь заходит о получении эксклюзивного материала, информатор не готов взаимодействовать с журналистом в связи с опасениями за свой карьерный рост, не хочет общественной огласки, стесняется. Поэтому журналисту приходится убеждать свой источник обнародовать его личность, если это, конечно, не повлечет за собой угрозу его безопасности.

Статья 41 Закона РФ «О средствах массовой информации» обязывает нас сохранять в тайне источник информации и не называть лицо, предоставившее сведения с условием неразглашения его имени. Если не удалось уговорить собеседника назвать его в публикации, то поступать следует по закону.