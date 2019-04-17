Совет ЕС принял директиву об авторских правах в интернете

Совет ЕС принял директиву, направленную на ужесточение контроля за соблюдением авторских прав при размещении контента на интернет-платформах. Об этом сообщается на сайте Совета:

Совет сегодня принял директиву, которая приводит в современный вид закон об авторских правах, чтобы проложить путь к настоящему единому цифровому рынку.

Согласно новым правилам, интернет-платформы должны будут заключать договоры с правообладателями перед размещением контента, чтобы перечислять им средства за использование материалов. Кроме того, в новых нормах прописаны права СМИ на вознаграждение от интернет-платформ, которые публикуют у себя их материалы.

Ограничения не распространяются на небольшие интернет-платформы, а также на некоммерческие сайты, такие как Wikipedia. Это правило также не относится к размещению гиперссылок на оригинальные материалы.

Против ужесточения закона о защите авторских прав в Евросоюзе выступали крупные интернет корпорации, в частности, Google, на который Еврокомиссия 20 марта наложила штраф в размере €1,49 млрд за злоупотребление доминирующим положением на рынке онлайн-рекламы.

В июле 2018 года ЕК оштрафовала Google на €4,3 млрд за использование незаконных методов по продвижению своих приложений в смартфонах на ОС Android и обязал американскую интернет-корпорацию предоставить пользователям таких устройств право самим выбирать, каким браузером и поисковиком они хотят пользоваться по умолчанию.

При этом в России Google отказалась от предустановки своих приложений на Android-смартфоны в рамках мирового соглашения с ФАС, утвержденного судом в 2017 году. В рамках соглашения американская корпорация отказалась от эксклюзивности своих приложений и сервисов на устройствах, которые используют ее мобильную операционную систему Android.

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