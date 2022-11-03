Совет федерации может ввести реестр недружественных правообладателей

Киностудии, издательства, разработчика софта и другие структуры могут включить в единый реестр недружественных правообладателей. Список компаний будет составлен, исходя из того, поддерживают они санкции против России или нет.

В список предлагается внести правообладателей, которые отвечают критериям «поддержка санкций при помощи реализации своих прав на интеллектуальную собственность» и «дискриминация территории РФ в отношении доступности правообладателя и его товаров». По задумке, реестр должен быть единым для всех видов интеллектуальной собственности. Суды будут решать, какие «контрсанкционные меры» нужно будет вырабатывать.

Создание реестра позволит обращаться за принудительным лицензированием недоступных в России объектов интеллектуальной собственности.

Участники рынка контента и эксперты опасаются, что такой механизм приведет к активизации пиратства.