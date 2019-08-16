Совет Госдумы обсудит тему фейковых новостей в «Яндексе» 19 августа

Совет Думы на внеочередном заседании 19 августа, которое будет посвящено обсуждению иностранного вмешательства во внутренние дела РФ, также поднимет тему продвижения новостным агрегатором «Яндекса» ложной информации. Об этом в четверг журналистам сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Мы не можем позволить, чтобы наших граждан делали заложниками фейковых новостей. Принципы свободы слова и информации не должны использоваться для распространения ложных новостей и создания фиктивной повестки.

В среду первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев сообщил о намерении депутатов в начале сентября встретиться с представителями новостных и поисковых агрегаторов, «особенно если они зарегистрированы за рубежом», чтобы разобраться в ситуации, когда в топовые новости выводились публикации с заголовками о намерении Госдумы запретить эксплуатацию старых машин даже после того, как это было опровергнуто.

«Яндекс» заявил о прозрачности алгоритма своего новостного агрегатора:

Во всех случаях сервис «Яндекс.Новости» дословно цитирует заголовки прессы и прозрачно передает картину дня, которую создают СМИ. У «Яндекс.Новостей» нет редакции, все новости собираются автоматически из сообщений СМИ с лицензией, их заголовки и фрагменты показываются в топе в неизменном виде.

Сюжет в Яндекс.Новостях о запрете старых автомобилей начался с публикации «Коммерсанта» вечером 13 августа. «Ъ» сооющил, что запред комитета Госдумы по экономической политике Когогина по итогам круглого стола направила в Минтранс и Минпром письма с рекомендациями о введению законодательного запрета на эксплуатацию старых автомобилей.

Утром новость стали активно перепечатывать другие СМИ, всего в этом сюжете Яндекс.Новостей 349 сообщений.

Днем 14 августа в РИА Новости появился официальный комментарий комитета по транспорту ГД, что идея Когогиной плохая.

Позже появился комментарий самой Когогиной, что речь идет о запрете только старых коммерческих автомобилей, но не личных. Также она указывает, что это не законодательная инициатива депутата, а только рекомендация круглого стола, организованного комитетом.

В исходном тексте «Ъ» было четко указано с самого начала, что в письме Когониной изложены рекомендации по разработке поправок. Издание не сообщало, что поправки уже внесены. Там же указано, что из письма непонятно о запрете каких старых автомобилей идет речь.

Также не является фейком заголовок изначального сюжета «Яндекс.Новостей», взятый из «Ъ» — «В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей».