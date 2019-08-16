Совет Госдумы обсудит тему фейковых новостей в «Яндексе» 19 августа

Теги: 
госдума
Яндекс
Авг 16, 2019

Совет Думы на внеочередном заседании 19 августа, которое будет посвящено обсуждению иностранного вмешательства во внутренние дела РФ, также поднимет тему продвижения новостным агрегатором «Яндекса» ложной информации. Об этом в четверг журналистам сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Мы не можем позволить, чтобы наших граждан делали заложниками фейковых новостей. Принципы свободы слова и информации не должны использоваться для распространения ложных новостей и создания фиктивной повестки.

В среду первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев сообщил о намерении депутатов в начале сентября встретиться с представителями новостных и поисковых агрегаторов, «особенно если они зарегистрированы за рубежом», чтобы разобраться в ситуации, когда в топовые новости выводились публикации с заголовками о намерении Госдумы запретить эксплуатацию старых машин даже после того, как это было опровергнуто.

«Яндекс» заявил о прозрачности алгоритма своего новостного агрегатора:

Во всех случаях сервис «Яндекс.Новости» дословно цитирует заголовки прессы и прозрачно передает картину дня, которую создают СМИ. У «Яндекс.Новостей» нет редакции, все новости собираются автоматически из сообщений СМИ с лицензией, их заголовки и фрагменты показываются в топе в неизменном виде.

Сюжет в Яндекс.Новостях о запрете старых автомобилей начался с публикации «Коммерсанта» вечером 13 августа. «Ъ» сооющил, что запред комитета Госдумы по экономической политике Когогина по итогам круглого стола направила в Минтранс и Минпром письма с рекомендациями о введению законодательного запрета на эксплуатацию старых автомобилей. 

Утром новость стали активно перепечатывать другие СМИ, всего в этом сюжете Яндекс.Новостей 349 сообщений. 

Днем 14 августа в РИА Новости появился официальный комментарий комитета по транспорту ГД, что идея Когогиной плохая. 

Позже появился комментарий самой Когогиной, что речь идет о запрете только старых коммерческих автомобилей, но не личных. Также она указывает, что это не законодательная инициатива депутата, а только рекомендация круглого стола, организованного комитетом.

В исходном тексте «Ъ» было четко указано с самого начала, что в письме Когониной изложены рекомендации по разработке поправок. Издание не сообщало, что поправки уже внесены. Там же указано, что из письма непонятно о запрете каких старых автомобилей идет речь. 

Также не является фейком заголовок изначального сюжета «Яндекс.Новостей», взятый из «Ъ» — «В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей». 

Источники: ТАСС; Telegram / Boletskaya
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