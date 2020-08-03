Совет по правам человека берёт под контроль дело журналиста Ивана Сафронова

Президентский Совет по правам человека ответил на обращение правозащитников, касающееся уголовного дела в отношении Ивана Сафронова. Об этом пишет РБК, со ссылкой на письмо главы СПЧ Валерии Фадеевой.

На данный момент дело Сафронова рассматривается в закрытом режиме, а суд не раскрывает стороне защиты суть обвинений. В Совете убеждены, что следствие должно проходить максимально открыто — «настолько, насколько это позволяет действующее законодательство». В письме сообщается, что постоянным комиссиям СПЧ по свободе информации и правам журналиста поручено взять расследование дела под свой контроль.

Правозащитники обратились в Совет по правам человека в конце июля. Обращение составили президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов и директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова. Они потребовали от следствия открытости, гласности, своевременного информирования о ходе расследования и раскрытия оснований обвинения. Также правозащитники настаивали на том, чтобы к задержанному журналисту беспрепятственно пускали адвокатов и членов Общественной наблюдательной комиссии.