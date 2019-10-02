Советник главы ЦАР обвинил Ходорковского в гибели российских журналистов

Советник президента Центрально-Африканской Республики по национальной безопасности Валерий Захаров обвинил Михаила Ходорковского в гибели российских журналистов, снимавших репортаж о базе ЧВК Вагнера.

Кого-то поколотят, посадят, что-то такое произойдет, чтобы заявить: «ЦАР, русские опять здесь». Провокацию хотел организовать, и провокация привела к трагедии. Это вина товарища Ходорковского в первую очередь.

Обвинение прозвучало в интервью спецкору ВГТРК Александру Рогаткину.

Трагедия произошла в конце июля 2018 года. Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль снимали в ЦАР репортаж о базе ЧВК Вагнера. Во время выполнения задания их убили.