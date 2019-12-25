Кейсы

Советы для сайта районной газеты

Теги: 
Разбор сайта

Важно, чтобы сайт одной из старейших районных газет России не выглядел устаревшим
 

«Выксунский рабочий» — одна из старейших районных газет России, напоминает ее сайт vr-vyksa.ru. Это заслуживает уважения. Главное — чтобы этот самый сайт не выглядел устаревшим, считают главный редактор агентства городских новостей «Москва» Александр Малютин, экс-редактор отдела общества «Газеты. Ru» Виктория Малютина-Лукашина и редактор издательства «Ар энд Ди Коммуникейшнз» (Москва) Валентин Сучков, с которыми его обсудил ЖУРНАЛИСТ.

 

ВЫКСА ДОЛЖНА ЗНАТЬ СВОИХ ГЕРОЕВ

«Отлично и полно представлена установочная информация — история, учредитель, регистрационный номер, адрес редакции, как добраться», — сразу отметил Александр Малютин. Разумеется, самая главная публикация любого издания, которая прежде всего привлекает внимание, — это «поминальник», то есть выходные данные. Так что неудивительно, что мы начали разбор с раздела «О газете». В нем есть контекстная ссылка «Редакция» в следующем абзаце: «Коллектив редакции составляет 21 человек, познакомиться с которыми вы можете в разделе сайта «Редакция». Сегодня мы выходим дважды в неделю, по пятницам и средам, общим тиражом 11 тысяч экземпляров». Увы, помимо стилистических погрешностей («сегодня два раза в неделю») этот абзац содержит ошибочную ссылку, кликнув на которую получаем: «Документ не найден» или «Страницы не существует». В результате не очень долгих поисков все-таки выяснилось, что веб-страница «Редакция» существует, ее правильный адрес: vr-vyksa.ru / газета / redakciya / .

— Прекрасно, что справки о главном редакторе и некоторых ее коллегах сопровождаются их фотографиями, — заметил Валентин Сучков. — Однако ряд штатных сотрудников не удосужились или не пожелали предстать перед читателями лицом, отдав предпочтение шаблонным силуэтам из разряда «М» и «Ж». Например, коммерческий директор и водитель (что можно понять), почему-то ответственный секретарь, штатный корреспондент газеты (видимо, инкогнито оперативную информацию собирать сподручнее) и два дизайнера (а зря, для современного дизайнера не иметь своего фото — это как быть сапожником без сапог в XIX веке).

Впрочем, все сотрудники обретают лица благодаря виртуальному туру по редакции. В ходе тура можно и поближе познакомиться с каждым, кто встретится в кабинетах: клик на изображение человека вызывает появление рамочки со сведениями о нем. Это похвально, жаль только, что рамочки эти неубиваемые и немного затрудняют процесс знакомства с остальными сотрудниками редакции.

Непросто ознакомиться и с плодами труда сотрудников. В профилях журналистов и редакторов есть опция «Все статьи». Кликая на эту ссылку, мы попадаем в абсолютно не структурированный ни по датам, ни по темам список текстов. Точно такой же разнобой получаем, если набираем имя и фамилию интересующего нас автора в поиске сайта. Причем над ссылкой на каждую статью мы видим «глазик» с числом просмотров, зачастую представляющих собой не самые выгодные для авторов сведения — например, хит «Стоимость проезда на пригородных и междугородных автобусных маршрутах» прочитали 7618 раз, а некоторые произведения главного редактора газеты — ни одного.

«Список редакции с фото, полными ФИО, телефонами и мейлами — это вообще очень хороший тон», — считает Александр Малютин.

Сложно поспорить. К сожалению, у 13 из 14 сотрудников указан один и тот же адрес электронной почты, открытый на mail.ru.

«Сегодня открыть свой персональный ящик электронной почты за считанные секунды абсолютно бесплатно способен любой школьник. Чуток небольших усилий системного администратора — и можно будет завести личную электронную почту для каждого сотрудника редакции на корпоративном домене. В данном случае — что-то типа editor@vr-vyksa.ru, — комментирует Валентин Сучков. — Главный недостаток — возникающее у читателя опасение, что его письмо затеряется среди других и не дойдет до конкретного адресата. А ведь грамотно налаженная обратная связь с аудиторией — критически важный фактор для успешного развития и совершенствования любого интернет-проекта. Как показывает практика, вышеперечисленные нюансы бросаются в глаза потенциальному рекламодателю и формируют в его глазах несколько иной имидж средства массовой информации, чем того хотелось бы его создателям».

 

ШЕЛЕСТ СТРАНИЦ НА ЭКРАНЕ

То, что сайтом сложно пользоваться именно как мультимедийным продуктом, а не как статичной бумажной газетой, дружно отметили все. «Хотелось бы пожелать учитывать такие тенденции, как чтение газет в основном на телефоне, 
и не столько с заходом на главную страницу сайта, сколько по ссылкам в соцсетях, — советует Александр Малютин. — Ориентации на телефоны и соцсети пока не заметно».

С ним согласна Виктория Малютина-Лукашина. «Я не поняла, что происходит с опцией «поделиться»: есть одна плашка слева, а снизу под текстом — еще две ссылки, почему-то только на Facebook и Twitter». Отметила она и недостатки в оформлении текстов: «Не нужно ставить точки в конце заголовка, даже в новостной рубрике. Сокращения в заголовках — плохо. Имена авторов лучше давать в начале материала, а не в конце, как принято в бумаге».

Лиды текстов, которые мы видим перед тем, как на них кликнуть, Виктория советует делать примерно одного размера. А те, которые мы видим, когда уже кликнули, ей не особенно нравятся: «Внутри материала вводка (она же лид) оформлена курсивом, мелким шрифтом — из-за этого кажется, что это не вводка, а подпись к фотографии. Кстати, о подписях. Многие фотографии почему-то не подписаны. В текстах встречается слишком много фотографий-превьюшек, они выложены и в середине, и в конце материала — это перебор. Проще воспринимать, когда фотогалерея на одном экране (например, вместо одной центральной фотографии) и можно полистать ее, кликая вправо и влево».

Виктория усматривает некую визуальную перегруженность и функциональные недостатки сайта: «Яркий фон отвлекает от прокручивающихся поверх него новостных блоков: фотографии накладываются на фотографии, все сливается. Зачем сделан «конвейер» на втором экране, неясно».

Эксперты высказали претензии и к первыму экрану главной страницы. «Автоматическое перелистывание главных тем — так было модно делать примерно 10 лет назад, но потом все дружно отказались от этого, — заметил Александр Малютин. — Лучше просто красиво и внятно подать статичные анонсы на первом экране».

«На первом экране не хватает обычного рубрикатора, — согласна Виктория Малютина-Лукашина. — Заходя на сайт, читатель видит только верхнюю плашку: «Газета», «ТВ», «Радио», «Услуги», «Документы», «Афиша» и длинную строку поиска. Рабочую функцию выполняет только «Афиша»: кликом стразу же попадаешь на страницу с соответствующей подборкой. Остальные — фактически тупиковые, если не заметить случайно блок «Темы», почему-то поставленный не в первом экране. Почему на сайте газеты размещена информация о телевидении и радиостанции, мне непонятно: возможно, все они уже сейчас входят в один медиахолдинг. Если это так, то неясно, почему в разделах «ТВ» и «Радио» не найти программы передач и невозможно посмотреть и послушать онлайн ни прямой эфир, ни архивные записи».

НА САЙТЕ ЕСТЬ РАЗДЕЛЫ СО СТАТЬЯМИ, КОТОРЫЕ ОТЛИЧАЮТСЯ И ИСКРЕННОСТЬЮ, И ЧЕЛОВЕЧНОСТЬЮ, И ВСАМДЕЛИШНЫМ, А НЕ ОФИЦИОЗНЫМ ПАТРИОТИЗМОМ

Затерянные в дебрях второго экрана «Темы» могли бы стать основой внятного рубрикатора.

«Если название рубрики, к которой относится материал, будет видно и на первой странице, и на странице материала и, кликнув на него, можно будет увидеть другие материалы рубрики, увеличится глубина просмотров», — считает Виктория.

А смотреть на сайте vr-vyksa.ru есть что.

«Что ищет в интернете наш современник? Какие веб-площадки он добавляет в «Избранное»? Адреса каких порталов сами впечатываются в его память и потом будут набиваться им автоматически чуть ли не каждый день в часы погружения в Сеть? Если постараться ответить на эти три вопроса одной фразой, то она звучала бы следующим образом: «Сайты с эксклюзивом», — заключает Валентин Сучков. — Каждый нацеленный на успех интернет-ресурс должен иметь особое содержание и особый стиль. Это можно сравнить с уникальной для каждого человека манерой разговаривать. На сайте «Выксунский рабочий» есть именно такие разделы со статьями, которые отличаются и искренностью, и человечностью, и всамделишным, а не официозным патриотизмом: это и «Деревеньки», и «Выксе — 85», и раздел «Эксклюзив». К публикациям в этих разделах очень сложно придраться: отличные, нешаблонные заголовки, истории из жизни действительно замечательных людей… Посмотришь, почитаешь и невольно подумаешь: «А ведь жива еще настоящая отечественная журналистика!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЖУРНАЛИСТА

•   Завести каждому сотруднику личный адрес электронной почты. Коммерческим службам это просто жизненно необходимо. А творческих сотрудников письма читателей могут, конечно, отвлекать от работы: все журналисты знают, какие пациенты составляют большинство пишущих в редакции. Но почту можно настроить так, чтобы письма, направляемые на разные адреса, попадали одному сотруднику, обязанностью которого мог бы стать отсев спама и выявление потенциально полезных сообщений. Главное — не создавать у читателей ощущения того, что их не хотят слышать. Не зря раньше в редакциях существовали целые отделы писем.

 

•   Убрать сведения о количестве просмотров текстов. Это не должно быть мотивацией читателя, тем более что она зачастую работает как отрицательная. Лучше привлекать актуальностью тем и оригинальностью их подачи, яркими заголовками, подзаголовками и лидами, а также иллюстрациями.

 

•    Уделить внимание мобильной версии, наладить работу с соцсетями. Пора начать понимать, что привычка держать в руках не газету, а телефон или планшет есть теперь не только у молодежи, но и у тех, кто еще помнит шелест бумаги и запах типографской краски, но все равно скорее прочтет вашу статью, найдя ее в своей ленте, чем купив газету в ларьке или открыв сайт на стационарном компьютере.

 

•   Навести элементарный порядок на сайте. Проработать структуру сайта. Создать удобный и понятный рубрикатор. Установить и соблюдать единообразие оформления публикаций. 

Иллюстрация: shutterstock.com
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от
25 декабря 2019

Дек 25, 2019

Кейсы

Советы для сайта районной газеты
Важно, чтобы сайт одной из старейших районных газет России не выглядел устаревшим  

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