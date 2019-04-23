Совфед одобрил закон о надежном Рунете

Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник одобрил закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае его отключения от глобальной инфраструктуры всемирной сети.

Авторами инициативы выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой. За документ проголосовал 151 сенатор, против — четверо, один воздержался.

Согласно закону, в случае возникновения угроз устойчивой, безопасной и целостной работе сети на территории России Роскомнадзор сможет осуществлять «централизованное управление сетью связи общего пользования». При этом правительство РФ будет утверждать порядок такого управления, определять виды угроз и меры по их устранению. В том числе кабмин будет определять «случаи управления техническими средствами противодействия угрозам и передачи обязательных к выполнению указаний».

Законом предусматривается создание национальной системы доменных имен.