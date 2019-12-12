Совфед одобрил закон о штрафах за нарушение закона о СМИ-иноагентах

Совет Федерации одобрил в среду закон о штрафах до 5 миллионов рублей за неисполнение закона о СМИ-иностранных агентах.

Нарушение порядка деятельности иностранного СМИ-иностранного агента влечет наложение административного штрафа на граждан в 10 тысяч рублей, на должностных лиц — 50 тысяч и на юрлиц — 500 тысяч.

За повторное нарушение предлагается штрафовать граждан на 50 тысяч рублей, должностных лиц — на 100 тысяч и юрлица — на 1 миллион рублей.

За грубое нарушение порядка деятельности (имеется в виду неоднократное нарушение — более двух раз в течение одного года) СМИ-иноагента размер штрафа для граждан составит 100 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток, для должностных лиц — 200 тысяч рублей, для юрлиц — 5 миллионов рублей.

Статус иностранного агента для СМИ, получающих финансовую помощь от иностранных государств или организаций, был введен в 2017 году.