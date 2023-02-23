Совфед одобрил закон о запрете использования иностранных слов на госуровне

Совет Федерации одобрил закон о недопустимости использования на государственном уровне иностранных слов, за исключением тех, которые не имеют аналогов в русском языке и содержатся в нормативных словарях, следует из данных электронной базы нижней палаты парламента.

«При использовании русского языка как государственного языка Российской Федерации не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани), за исключением иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях», — говорится в законе.

В пояснительной записке к документу отмечается, что предлагаемые нормы направлены на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов. Инициатива призвана повысить общий уровень грамотности граждан и корректность использования русского языка.

Закон вводит такие понятия как нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники, фиксирующие нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного.

В нормативных словарях будет зафиксирован перечень иностранных слов, не имеющих аналогов в русском языке, употребление которых допустимо. Порядок формирования таких словарей установит правительство на основании предложений комиссии по русскому языку.​