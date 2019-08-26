Совладельцы Fashion TV готовят телеканал к продаже

Акционеры телеканала Fashion TV, среди совладельцев которого числится российская группа Finstar Олега Бойко, планируют продать канал, сообщает «Коммерсант». Сейчас ведутся переговоры с несколькими потенциальными покупателями из Азии и Европы.

Как рассказал источник издания, совладельцы планируют полную или частичную продажу бизнеса. Примерно 80 % бизнеса принадлежат структуре основавшего канал польского бизнесмена Мишеля Адама, а 20 % — российскому предпринимателю Олегу Бойко. Они рассчитывают, что общая стоимость бизнеса после оценки составит не менее $ 50 млн.

Олег Бойко пока не определился, будет ли Finstar планировать выход из Fashion TV, это зависит от условий сделки.

Телеканал Fashion TV появился в 1997 году во Франции. Его охват составляет 470 млн абонентов платного ТВ и 400 млн пользователей OTT-сервисов по всему миру, включая 62 млн и 50 млн соответственно в СНГ, сообщает издание. Это нишевый телеканал, он транслируется в барах, гостиницах и других публичных местах.

С 2007 года за Fashion TV в России отвечали Fashion TV Russia и ООО «ФэшнТВ» бизнесмена Александра Шустеровича, но в 2016 году договор был расторгнут из-за нарушений. Компания «ФэшнТВ» зарегистрировала бренд на территории России, в частности. Представители Мишеля Адама предъявили претензии к ООО, требуя запретить ему использование бренда.