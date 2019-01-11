Совладелец Hearst Shkulev купил контрольный пакет компании-владельца «Фонтанки.ру»

Контрольный пакет АО «Ажур-Медиа», издателя петербургской интернет-газеты «Фонтанка.ру», выкупил Виктор Шкулев. Об этом в четверг, 10 января, сообщило на своем сайте само издание.

«Прежние партнеры приняли решение о полном выходе из бизнеса», — приводятся в официальном сообщении слова председателя совета директоров «Ажур-Медиа» Андрея Константинова (Баконина).

Константинов добавил, что «Фонтанка» не планирует менять редакционную политику издания. Теперь акционерами компании являются пять физлиц, включая четырех основателей проекта, которые остались миноритарными собственниками — Андрея Константинова, Александра Горшкова, Евгения Вышенкова и Андрея Потапенко.

Шкулев приобрел контрольный пакет у девелоперской компании Fort Group, которому ранее принадлежала газета «Деловой Петербург». Сумма сделки не разглашается. Но новый владелец отметил, что к покупке контрольного пакета Hearst не имеет никакого отношения, это личная инвестиция.

Шкулев — совладелец медиагруппы Hearst Shkulev Media, выпускающей, в частности, российские версии журналов Elle, Maxim, Marie Claire, Psychologies, телегид «Антенна-Телесемь», еженедельник Starhit. Американской Hearst принадлежит 20 % российской медиагруппы.