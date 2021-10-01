Совместное расследование группы Bellingcat и CNN об отравлении Навального получило премию «Эмми»

Совместное расследование группы Bellingcat и CNN об отравлении Алексея Навального получило новостную и документальную премию «Эмми» за «выдающийся новостной расследовательский репортаж».

Помимо Bellingcat и CNN в работе принимали участие и издания Der Spiegel и The Insider*, который российские власти считают иноагентом, однако по правилам премии награда вручается только американским медиа-проектам.

Премия «Эмми» считается самой престижной мировой наградой в области телевидения.

*Внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов