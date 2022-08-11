«СовСибирь» купила типографию норвежской корпорации Amedia

Крупнейшая в Западной Сибири типография «Советская Сибирь» (управляется АО «Российские газеты») получила мощности типографии «Прайм Принт Новосибирск» норвежской корпорации Amedia. Сумма сделки не раскрывается.

Как рассказал гендиректор «Советской Сибири» Вячеслав Корягин, демонтаж, перевозка и монтаж оборудования «Прайм Принт Новосибирск» в газетный цех «Совсибири» займет несколько месяцев. Большей части сотрудников «Прайм Принт Новосибирск» будет предложено перейти на работу в «Совсибирь». По словам господина Корягина, компания намерена не допустить сбоев выпуске печатной продукции клиентов «Прайм Принт Новосибирск» и сохранить для них действующие условия договоров.

«Прайм Принт Новосибирск» работает с 20003 года, является одним из ведущих полиграфических предприятий Западно-Сибирского региона, специализирующимся на выпуске газетной и газетно-журнальной продукции для Новосибирской, Кемеровской, Омской и Томской областей, Красноярского и Алтайского краев. Компания, по данным «СПАРК-Интерфакс», принадлежит норвежской «А-Прессен Рашен Медиа АС» (70%) и ООО «Сибирская Медиа Группа» (СМГ). Основным учредителем ООО СМГ указан бизнесмен Виктор Шкулев с долей в уставном капитале 77,78%. Выручка от продаж «Прайм Принт Новосибирск» в 2021 году составила 156,7 млн руб., чистая прибыль – 10,6 млн руб.