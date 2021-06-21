Союз предприятий печатной индустрии выпустил рейтинг регионов по распространению печатных СМИ

Союз предприятий печатной индустрии (ГИПП) подготовил ежегодный рейтинг руководителей субъектов РФ по отношению к системе распространения печатных СМИ. Рейтинг за 2020 год подготовлен на основе информации, полученной от администраций регионов, официальной статистики и сведений от участников рынка прессы.

Оценка эффективности деятельности руководителей субъектов РФ проводилась по специальной методике, включающей пять модулей показателей:

1. Уровень обеспеченности населения специализированными и неспециализированными торговыми объектами, реализующими периодическую печатную продукцию, а также рост этих показателей за прошедший год.

Этот модуль играет определяющую роль в формировании конечного результата рейтинга.

2. Уровень арендных ставок для объектов по распространению прессы.

Арендные ставки сопоставлялись со ставками Приказа Минкомсвязи №197 от 31.07.2013 г. «Об утверждении рекомендаций по поддержке и развитию системы розничного распространения периодических печатных изданий и иной печатной продукции в субъектах Российской Федерации».

3. Ассортиментная свобода объектов по распространению периодической печати.

Конвертирование данных в баллы рейтинга по третьему модулю проводилось с учетом уровня ограничений по ассортименту сопутствующих товаров и услуг для киосков печати.

4. Наличие региональных программ по поддержке распространительского бизнеса, проектов и рабочих групп по его развитию.

Учитывалось выделение средств из региональных бюджетов на модернизацию торговых объектов, программ по развитию павильонов прессы, выделению субсидий розничным распространителям, наличию в регионе проектов по развитию социальных киосков и других проектов, улучшающих инфраструктуру распространения периодики в данном субъекте РФ.

5. Административное регулирование рынка распространения периодической печатной продукции в субъекте РФ.

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