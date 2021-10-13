Союз женщин России и Медиагруппа «Журналист» заключили Соглашение о совместной деятельности

5 октября на площадке центрального офиса Союза женщин России состоялась встреча председателя СЖР Екатерины Филипповны Лаховой с генеральным директором Медиагруппы «Журналист», главным редактором журнала «Журналист» Любовью Владимировной Петровой и коммерческим директором Медиагруппы «Журналист», директором проекта «Золотой фонд прессы» Ольгой Владимировной Бычковой. На встрече также присутствовала советник председателя СЖР, шеф-редактор журнала «Союз женщин России» Надежда Владимировна Аленина.

Екатерина Филипповна рассказала гостям о деятельности Союза женщин России, об основных социально значимых проектах СЖР. Особо отмечена была необходимость более тесного взаимодействия Союза женщин России со СМИ по информационному сопровождению социально значимых проектов женских организаций.

Е.Ф. Лахова подчеркнула, что на сегодняшний день СМИ непростительно мало внимания уделяют освещению деятельности общественных организаций. Так, на местах мероприятия и акции, которые проводят региональные отделения СЖР, редко попадают в поле зрения журналистов, поскольку находятся, как бы, вне формата современных СМИ. Планомерная совместная работа Союза женщин России и главного издания журналистского сообщества могла бы способствовать активизации сотрудничества медиа и женской организации.

Руководители журнала «Журналист» согласились, что для эффективной деятельности в этом направлении нужна выстроенная система и предложили проведение совместных мероприятий двух организаций.

Для придания официального статуса двусторонним отношениям на встрече было подписано Соглашение о совместной деятельности.

Стороны выразили надежду на продолжение взаимовыгодного сотрудничества, первым этапом которого стало включение журнала «Журналист» в число информационных партнеров Всероссийского конкурса журналистов «Имя ей – женщина», учредителем которого является Союз женщин России, и участие представителей СЖР в работе ежегодного форума «Качественная пресса и перспективы ее развития», организованном журналом «Журналист» и Золотым фондом прессы.