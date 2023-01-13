Союз женщин России поздравляет журналистов с праздником

13 января отмечают не только Старый Новый год, но и День российской печати. Эта дата была установлена в начале 90-х с целью заменить собой День советской печати, который отмечали 5 мая.

Но все же в современной России официальный статус имеет именно сегодняшняя дата. Она посвящена выходу первого номера газеты «Ведомости», учрежденной Петром Великим (в 2023-м этому событию исполняется 320 лет).

Союз женщин России постоянно укрепляет и развивает сотрудничество с журналистским сообществом. Партнерские соглашения заключены с Союзом журналистов России, факультетом журналистики МГУ и профессиональным журналом «Журналист».

Наша организация – партнер и участник таких знаковых для журналистского сообщества событий как Фестиваль «Вся Россия» и Деловой форум «Качественная пресса России и перспективы ее развития».

Учрежденный Союзом женщин России Всероссийский конкурс журналистов «Имя ей – Женщина!» набирает популярность среди федеральных и региональных СМИ, свидетельством чему является рост числа участников этого творческого состязания.

Союз женщин России поздравляет всех журналистов нашей огромной страны!

С праздником, с Днем российской печати!