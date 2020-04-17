Союз журналистов Чечни осудил «Новую» за статью о коронавирусе в республике

Союз журналистов Чеченской Республики (региональное отделение СЖР) выступил с заявлением, в котором обвинил «Новую газету» и ее журналистку Елену Милашину в лжи и «болезненном пристрастии к выявлению мнимых преступлений» в Чечне. Поводом для такого резкого выступления стала публикация Милашиной «Смерть от коронавируса — меньшее зло», вышедшая 12 апреля. В тексте говорилось о нехватке средств индивидуальной защиты в клиниках региона, где лечатся больные коронавирусом, а также о жестких мерах в отношении тех, кто не соблюдает карантин.

«Авторы статьи неуклюже пытаются обвинить Главу ЧР в том, что он приравнял зараженных коронавирусом к террористам, грубо вырвав «игру слов» из контекста выступлений Рамзана Кадырова, где он говорит о том, что все кто прибывает в республику из неблагополучных регионов нашей планеты, с точки зрения эпидемиологической ситуации, как и во всем цивилизованном мире должны в обязательном порядке пройти процедуру карантина и не подвергать риску заражения население республики», — говорится в тексте заявления (цитата по публикации в издании «Чечня сегодня»), — В таком режиме сейчас живет весь мир. И мы, журналистское сообщество ЧР, полностью поддерживаем мнение Главы ЧР и считаем террористами каждого, кто не соблюдает общепринятые во всем мире меры по самоизоляции и подвергает смертельному риску не только своих родных и близких, но всех жителей региона».

В Союзе журналистов ЧР считают, что «Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров, как гарант соблюдения закона и порядка в регионе, дал исчерпывающий ответ по всем лживым претензиям ангажированного издания…». Таким ответом в организации считают весьма экспрессивное заявление Кадырова, опубликованное в его telegram-накале. Редакция «Новой» при этом просила администрацию региона обоснованно объяснить, что не так в статье, где именно допущены ошибки. Но ответа не последовало. Генпрокуратура России потребовала удалить статью, о чем вчера – 15 апреля – редакцию известил Роскомнадзор.

«При этом хотим обратить внимание правоохранительных органов на то, что распространение фейковых новостей подпадает под признаки статьи 207.1 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»), за которое предусмотрено уголовное наказание!» — говорится в заявлении СЖ. Там также выражен призыв к общественности и коллегам по цеху «выразить свою четкую и ясную гражданскую позицию по поводу провокационной деятельности» издания — «Новой газеты».

Свою позицию уже выразил независимый «Профсоюз журналистов и работников СМИ». Там обратили внимание на угрозы в адрес Елены Милашиной и «Новой газеты», прозвучавшие в выступлении Рамзана Кадырова в связи с публикацией критического материала о нарушения прав человека в Республике в период борьбы с коронавирусом.

«Профсоюз журналистов и работников СМИ выражает солидарность с газетой и Еленой Милашиной и требует прекратить преследование журналистки», — говорится в заявлении ПЖ.