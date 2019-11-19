Союз журналистов Кубани обратился в прокуратуру после обыска в редакции газеты «Юг Times»

Союз журналистов Кубани обратился в прокуратуру по поводу действий сотрудников правоохранительных органов при проведении обыска в редакции газеты «Юг Times». Официальное обращение направлено на имя прокурора Краснодарского края Сергея Табельскогои заместителя генерального прокурора Андрея Кикотя.

15 ноября в редакции газеты «Юг Times» в Краснодаре прошел обыск. Правоохранители изъяли документы и компьютерную технику.

Причиной обысков, как сообщает «Юг Times», они назвали уголовное дело двухлетней давности. Оно было возбуждено по заявлению руководителей ростовского концерна и к редакции прямого отношения не имеет.

Как говорится в постановлении о проведении обыска, неустановленное лицо разместило в интернете статьи, текст которых, согласно заключению эксперта, содержит ложную информацию, порочащую репутацию концерна. По версии следствия, неизвестные использовали для этого помещение офиса два года назад.

«В предъявленном постановлении на обыск и изъятие документов конкретно редакция «Юг Times» или кто-либо из сотрудников указаны не были, — говорится в обращении Союза журналистов Кубани. — Информация главного редактора о том, что в 2017 году редакция издания «Юг Times» в этом офисе не располагалась и арендовала помещение только в марте 2018 года, сотрудниками полиции была проигнорирована».

Отмечается также, что в постановлении отсутствовала необходимая информация о следственной группе.

«Более того, обыск проводился одним лицом, конкретно заместителем начальника СЧ СУ УМВД России по Ростову-На-Дону А.Ю. Галицким, а постановление подписано следователем СЧ СУ УМВД России по Ростову-на-Дону Я.О. Батальщиковым. Возражения главного редактора газеты о том, что в постановлении указан адрес офиса, а не редакции СМИ, полицейскими не были приняты во внимание».

По словам сотрудников редакции, которые в момент проведения следственных действий были в офисе, полицейские не предложили добровольно выдать документы, запретили производить фото и видеосъемку, потребовали сдать все сотовые телефоны.

Союз журналистов Краснодарского края уточняет, что обеспокоен действиями сотрудников полиции в отношении общественно-политического издания «Юг Times».

«Прошу вас провести проверку фактов, изложенных в обращении, и принять соответствующие меры реагирования», — заключила председатель Союз журналистов Краснодарского края Диана Горбань.