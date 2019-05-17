Союз журналистов Кубани отметил 60-летие

В честь юбилея в Краснодаре состоялся большой праздник, на котором лучшим сотрудникам медиаотрасли вручили почетные грамоты и дипломы.

В Краснодарский музыкальный театр «Премьера» им. Л.Г. Гатова съехались журналисты со всего края. Их привествовали вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова, первый заместитель председателя Законодательного Собрания Краснодарского края Николай Гриценко, а также федеральные коллеги — председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, заместитель начальника управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Светлана Дзюбинская и генеральный директор «Медиагруппы «Журналист», главный редактор журнала «Журналист» Любовь Петрова.

Анна Минькова:

Хочу пожелать Союзу журналистов Кубани обрастать новыми союзниками, коллегами. Вы должны доказать, что настоящая журналистика – такая, какая она есть в Краснодарском крае. Мы должны беречь нашу профессию и быть ей верны. Пусть ваши статьи читают, репортажи слушают и смотрят. Я желаю вам только добра и профессионального успеха!

Она поблагодарила председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева за поддержку и совместную организацию форума современной журналистики «Вся Россия», который несколько лет проходит в Сочи:

Надеюсь, этот фестиваль будет развиваться и давать журналистам новый импульс в профессии.

От имени депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края и председателя ЗСК Юрия Бурлачко с юбилеем Союз поздравил Николай Гриценко:

Мы прекрасно понимаем, что от журналиста требуют больше, чем от людей других профессий. Эта профессия уникальная, потому что она призвана отражать жизнь людей, выражать их интересы. Если это делается непрофессионально и неправдоподобно, то это уже не журналисты, а «информаторы». Хочу пожелать всем интересных тем и хороших материалов.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев выразил слова благодарности за активную работу действующему председателю Союза журналистов Кубани Диане Горбань и подчеркнул, что кубанские СМИ славятся своей школой на всю страну, а региональное отделение организации является одним из самых активных в стране:

На Кубани невероятные традиции, здесь самая большая концентрация СМИ. У вас растет потрясающая смена — я почти два часа общался с вашими студентами. Союз растет, пополняется новыми кадрами, к вам вступают целыми редакциями. Я желаю всем творческих успехов и благополучия!

С юбилеем коллег также поздравили заместитель начальника управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Светлана Дзюбинская и генеральный директор «Медиагруппы «Журналист», главный редактор журнала «Журналист» Любовь Петрова.

Cегодня в состав Союза журналистов Кубани входят более 1500 человек, они объединены в 65 первичках.

В этом году кубанской журналистике исполнилось 156 лет.

Источник и фото: Кубанский репортер